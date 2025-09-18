Llaniris Espinal y Kinsberly Taveras: Diputadas que han llorado indignadas por actos violentos vinculados con Policía

Visiblemente afectada por la muerte de José Vladimir Valerio Estévez, de 25 años y peluquero de oficio, la diputada representante de la provincia Santiago, Llaniris Espinal, manifestó su indignación el martes durante su comparecencia en la Cámara de la República.

Llaniris Espinal, pidió la palabra para hablar de quien era un joven amigo.

Antes de que pudiera expresar su indignación por la muerte de José Vladimir Valerio Estévez, sus lágrimas le antecedieron.

En su comparecencia en la Cámara de Diputados narró vivencias de este joven peluquero y todo lo que había realizado para poder tener su negocio.

Para ella, la forma en que murió Valerio Espinal, puede ocurrirle a cualquier persona.

“No hay razón para que la policía se convierta en una maquinaria para asesinar ciudadanos, en cuestionados intercambios de disparos, incluso sin que alguien cometiera un delito… Así no se reforma una policía señor presidente, porque ellos siguen obedeciendo los mismos jefes que son los que dan las órdenes en este país”, dijo entre lágrimas.

La diputada pidió, además, justicia por esta muerte, al tiempo de informar que en menos de 15 días en Santiago se han asesinado a siete jóvenes.

Mientras que Kinsberly Taveras, manifestó el pasado miércoles, desde “Panorama de la Mañana”, que los días no se estaban tornando buenos debido a las conductas exhibidas en el país con actos de violencia perpetrados por la Policía Nacional, además de diferentes violaciones a mujeres y feminicidios.

“Ya, estamos jartos, es jartos que estamos en este maldito país, Dios mío”, dijo afectada, al tiempo de pedir que se desconstruya República Dominicana y se elimine el machismo y trujillismo que tienen los ciudadanos encarnados.

Desde que se conoció la muerte de José Vladimir Valerio Estévez, en un supuesto intercambio de disparos, sus familiares denunciaron y negaron que era un delincuente, como señaló la Policía Nacional.

Por el caso, la Ministra de Interior y Policía, Faride Raful, aseguró que se investiga a miembros del cuerpo del orden para determinar su responsabilidad en el hecho y someterlos a la justicia. Mientras, los mismos han sido suspendidos de sus cargos.