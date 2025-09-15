Leonel y Danilo continúan ofensiva contra Gobierno de Luis Abinader

Las principales organizaciones políticas opositoras, la Fuerza del Pueblo (FP) y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), reafirmaron ayer su posición adversa al Gobierno presidido por Luis Abinader, señalando “diversas falencias e irregularidades” que continúa registrando la administración pública desde su asunción en 2020.

Mientras el expresidente Danilo Medina utilizó actos políticos del PLD para desmentir los discursos de desarrollo enarbolados por el mandatario Abinader, su homólogo Leonel Fernández anunció que la FP iniciará su preparación para elaborar políticas de oposición con el objetivo de defender el interés de la sociedad.

Fernández aprovechó la fase final del Congreso “Manolo Tavares Justo” para destacar que, luego de la elección de los nuevos miembros de la dirección política interna, la FP realizará acciones de disidencias en contra del Gobierno en todos los niveles.

“Terminando el Congreso interno, (viene) lo que se llama política de oposición, política congresual, política municipal y las demás políticas públicas. Pero ya de manera formal, (definiremos) una política de oposición respetuosa, pero firme”, dijo a periodistas.

Fernández expresó que las irregularidades “detectadas” por el presidente Abinader en Seguro Nacional de Salud solo confirman las denuncias de la FP sobre una crisis financiera.

Mientras tanto, el exmandatario Medina se encontraba de manera paralela en una asamblea en Santo Domingo Oeste, En ese espacio, utilizo su ponencia para desmeritar los supuestos avances del país alcanzados por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), resaltados por los funcionarios de Abinader.

“Dicen que hicieron más obras que todos los gobiernos, mentira. Dicen que han construido tantas aulas como nosotros, mentira. Dicen que han construido carreteras, viviendas, mentira… y ahora se han despachado diciendo que cuando se vayan dejarán un país viviendo mejor que el que encontraron…”, dijo a los peledeístas.

Aseguran la derrota del PRM en 2028

Medina le advirtió al tren gubernamental presidido por el PRM que intentar convencer a la ciudadanía con discursos alejados de la realidad social registrada en la sociedad dominicana solo garantizará su derrota en los próximos comicios electorales de 2028.

El exgobernante entiende que los perremeístas se han dedicado a “crear un país ficticio”, en el cual los servicios y la aplicación de las políticas públicas desarrollados por el Poder Ejecutivo “superan” los avances alcanzados durante los pasados mandatos del PLD.

“Si lo que quieren es crear un país ficticio, engañando a la gente con discursos y papeles, van a quedar muy mal. Porque cuando el discurso de los gobernantes no se corresponde con las expectativas de la población, hay problema”, expresó.

Considera que el presidente Abinader debe “cambiar el rumbo”, restableciendo la calidad en las operaciones del sistema energético, retomando la visión del partido morado de edificar más centros hospitalarios, educativos , “rescatando” el Senasa, junto al Sistema Nacional de a Emergencias 911.

“Dejen de tratar de convencer con discursos a los dominicanos, que no los traten como idiotas. Porque por el camino por el que van no los salvará nadie de la derrota en el año 2028”, afirmó.

Ambas entidades políticas coinciden en que la contienda electoral programada para iniciar con la precampaña en 2027 terminará con la salida del partido oficialista. Fernández está convencido de que la reestructuración de su directiva le garantizará a la FP el triunfo electoral.

“Lo que se respira es la antesala del gran triunfo electoral que se va a producir en mayo de 2028. Eso ya se percibe, se siente, usted ve el entusiasmo...”, expresó el exmandatario.

“PRM desilusiona al pueblo”

Para el expresidente Medina, el gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM) solo ha causado “desilusión y frustración” a la población luego de resultar electo en pasadas elecciones generales. Es por esto que insiste en que el presidente Abinader debe enfocarse en eficientizar nuevamente las operaciones institucionales, de las cuales está convencido, no funcionan en la actualidad.

“El gobierno no ha hecho lo que vendieron. Tienen un pueblo desilusionado, frustrado y desencantado, que no lo van a reconquistar con discurso. Si quieren reconquistarlo, tienen que cambiar el rumbo del país. Tienen que volver a restablecer el servicio del 911, reponer el servicio de energía por lo menos al nivel que lo encontraron, tienen que bajar la tarifa eléctrica”, insistió.

El presidente Abinader suele reaccionar a los planteamientos realizados por los expresidentes al encabeza la rueda de prensa “La Semanal”.

Diferencias en la oposición

A pesar de que estas entidades políticas han fijado desde hace más de 5 años, cuando Abinader fue juramentado presidente de la República, su rechazo al Gobierno, la FP ni el PLD han podido consolidar la unión de fuerzas para superar al PRM.

En las elecciones celebradas en 2024, los dos partidos que tienen como líder al extinto Juan Bosch conformaron una alianza estratégica nombrada “Rescate RD”, junto al Partido Revolucionario Dominicano (PRD). Sin embargo, la parcialidad de los acuerdos trazados para respaldar a los candidatos no triunfó ante la complejidad del método D’Hondt, utilizado para distribuir los escaños.

Mientras tanto, dirigentes del PLD como el diputado Gustavo Sánchez han señalado la existencia de “una guardia pretoriana” dirigida por el expresidente Fernández que se está dedicando a “sonsacar” compañeros para integrarlos a las filas de la FP.

La bancada del partido morado en la Cámara de Diputados advirtió que “el que se vaya del PLD con el alegato de que no hay futuro no cabe, si se hablase de eso, en una boleta compartida”.

Así lo aseguró Sánchez, indicando que “los desertores” no serían apoyados por el PLD, si surgiese un frente opositor con la FP.