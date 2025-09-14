Danilo al Gobierno: si quieren crear un país ficticio engañando con discursos, quedarán muy mal

El expresidente Danilo Medina aprovechó su alocución realizada este domingo al encabezar un acto político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) para desmentir la versión del Gobierno dirigido por el primer mandatario Luis Abinader, el cual, según dijo, asegura haber logrado elevar el desarrollo del país.

“Dicen que hicieron más obras que todos los gobiernos, mentira. Dicen que han construido tantas aulas como nosotros, mentira. Dicen que han construido carreteras, viviendas, mentira… y ahora se han despachado diciendo que cuando se vayan dejarán un país viviendo mejor que el que encontraron…”, dijo Medina al juramentar en el PLD a nuevos miembros en el municipio Santo Domingo Oeste.

Medina le advirtió al tren gubernamental presidido por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) que, intentar convencer a la ciudadanía con discursos alejados de la realidad social registrada en la sociedad dominicana, solo garantizará su derrota en los próximos comicios electorales de 2028.

El exgobernante entiende que los perremeístas se han dedicado a “crear un país ficticio”, en el cual los servicios y la aplicación de las políticas públicas desarrollados por el Poder Ejecutivo “superan” los avances alcanzados durante los pasados mandatos del PLD.

“Si lo que quieren es crear un país ficticio, engañando a la gente con discursos y papeles, van a quedar muy mal. Porque cuando el discurso de los gobernantes no se corresponde con las expectativas de la población, hay problema”, expresó.

Considera que el presidente Abinader debe “cambiar el rumbo”, restableciendo la calidad en las operaciones del sistema energético, así como retomando la visión del partido morado de edificar más centros hospitalarios, educativos y "rescatando" el Seguro Nacional de Salud (Senasa), junto al Sistema Nacional de Atención a Emergencias (911).

“Mi consejo es que dejen de tratar de convencer con discursos a los dominicanos y dominicanas, que no los traten como idiotas. Porque por el camino por el que van no los salvará nadie de la derrota en el año 2028”, afirmó.

Incumplimiento del Gobierno

Para Medina, el PRM solo ha causado “desilusión y frustración” a la población luego de resultar electo en las elecciones generales de 2020. Es por esto que insiste en que el presidente Abinader debe enfocarse en eficientizar nuevamente las operaciones institucionales, de las cuales está convencido, no funcionan en la actualidad.

“El gobierno no ha hecho lo que vendieron. Tienen un pueblo desilusionado, frustrado y desencantado, que no lo van a reconquistar con discurso. Si quieren conquistarlo de nuevo, tienen que cambiar el rumbo del país. Para que dejen un país mejor que el que encontraron, tienen que volver a restablecer el servicio del 911, reponer el servicio de energía por lo menos al nivel que lo encontraron, tienen que bajar la tarifa eléctrica…”, insistió.