Consenso sobre Haití: El CES entrega a Danilo Medina un informe clave para la política fronteriza

Tras varios meses de reuniones, el Consejo Económico y Social (CES) entregó al expresidente de la República, Danilo Medina, el informe final con los consensos alcanzados en el "Diálogo sobre la Crisis Haitiana y sus Implicaciones para la República Dominicana".

El presidente del CES, Rafael Toribio, visitó la Casa Presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), donde fue recibido por el exmandatario, acompañado del secretario general del partido, Johnny Pujols, y otros dirigentes.

Al recibir el documento, Medina consideró que podría ser una "carta de ruta" para el presidente Luis Abinader al momento de decidir acciones gubernamentales que impacten a la población que reside en la línea divisoria con el vecino país.

Además, el expresidente entiende que las observaciones de los diversos sectores políticos y empresariales podrían servir para administrar las "difíciles y complicadas" relaciones entre ambas naciones.

Medina recordó que las 26 líneas de acción y 151 propuestas no representan una obligación para el presidente Abinader, ya que él es quien decide la política internacional del país.

Sin embargo, reiteró su respaldo a las observaciones realizadas por las mesas técnicas del CES, indicando que respetar los resultados del diálogo es parte de los compromisos acordados.

“Ojalá que pueda ser provechoso para el país y que el presidente (Luis Abinader) le pueda sacar los beneficios que se requieren”, concluyó Medina.

El CES resalta un nuevo estilo de gobernanza

Por su parte, el presidente del CES, Rafael Toribio, aseguró que los esfuerzos del presidente Abinader, junto a los exmandatarios Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Medina, encaminan al país hacia un nuevo estilo de gobernanza basado en la interlocución constructiva.

“Es posible explorar más experiencias de diálogos relevantes e imprescindibles sobre temas clave para nuestra nación. El CES queda a disposición para seguir contribuyendo incondicionalmente al engrandecimiento de la República Dominicana”, manifestó Toribio.

El presidente Abinader fue el primero en recibir el informe. El documento será entregado a los exmandatarios Hipólito Mejía y Leonel Fernández antes de ser publicado el próximo martes para que sea accesible a la sociedad.