Pelegrín Castillo dice RD no puede enfrentar crisis haitiana “con un enfoque migratorio laboral”

El presidente del Consejo Económico Social (CES), Rafael Toribio informó el pasado martes que el documento en el cual están contenidos los consensos alcanzados por parte del liderazgo político del país durante el Diálogo sobre la Crisis Haitiana y sus Implicaciones para la República Dominicana, contempla propuestas sobre la aplicación de un plan de regularización dirigido a indocumentados del vecino país.

Pero, para el presidente de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), Pelegrín Castillo, la crisis de un Estado fallido como Haití no se puede enfrentar con un enfoque migratorio laboral, ya que sería una acción “completamente irresponsable”.

Castillo considera que si el Gobierno reacciona a la inestabilidad sociopolítica registrada en el pueblo haitiano, colocando de prioridad al sector económico dominicano, incurriría en una reducción “de las defensas del territorio nacional”.

“Sería una acción completamente evasiva… y quiero advertir que con implicaciones criminales porque sería bajar las defensas de la nación en el momento en que la nación necesita más defensa que nunca”, dijo al encabezar una rueda de prensa realizada en la Casa Nacional de la FNP.

Tras casi tres meses de reuniones multilaterales, el CES inició ayer la entrega del documento avalado por el sector tripartito, Gobierno, empresarios y sindicalistas, junto a los expresidentes de la República del país.

El presidente Luis Abinader fue el primero en recibirlo a manos del presidente del CES, Rafael Toribio. Mientras que el expresidente Danilo Medina lo recibió esta mañana, al ser visitado por la dirección ejecutiva de la institución gubernamental en la Casa Presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Este proceso será repetido con los exmandatarios Hipólito Mejía y Leonel Fernández durante los próximos días.

El dosier de recomendaciones, el cual dispone de 26 líneas de acción y 151 propuestas, recopila las posiciones de los distintos sectores alcanzados en las mesas temáticas sobre Migración; Comercio Bilateral; Desarrollo de Comunidades Fronterizas; Seguridad Nacional; Relaciones Internacionales y Asuntos Laborales. La pieza será publicada el próximo martes para facilitar su acceso a todos los interesados.

“Renovación de la FNP”

Durante el encuentro con los reporteros, Castillo también informó que la FNP comenzará a desarrollar un congreso junto a sus dirigentes con el objetivo de renovar su estructura.

Indicó que la entidad política busca convertirse en una opción alterna para el electorado, superando "los viejos esquemas de atraso, degradación e inoperancia" establecidos en el sistema partidario tradicional.

De esta manera, según expresó, intentan demostrar que "es posible" registrar en el país una acción política auténtica, "asociada a los mejores valores sociales y patrióticos".

Para esto, Castillo explicó que conformarán comisiones de trabajo atendiendo a diversos sectores y estrecharán sus vínculos con la población.

"El pueblo dominicano y los sectores que lo conforman están cansados de problemas y cansados de abusos e injusticias...", expresó.

La FNP, según detallaron en una rueda de prensa realizada en la Casa Nacional, deberá concluir entre el 6 de julio de 2026 y el 16 de enero de 2027 los trabajos de esta asamblea denominada: "Duarte, el camino, para su renovación, reestructuración y relanzamiento".

Castillo adelantó que la etapa de relanzamiento contempla diversos programas de formación continua dirigidos a los miembros de sus filas, así como discusiones sobre las líneas políticas e ideológicas desde la perspectiva de "un realismo geopolítico".

"La FNP desplegará todos los esfuerzos necesarios para integrar a sus filas a todos los dominicanos dispuestos a librar una gran lucha nacional por la preservación de la nación y sus derechos que están en peligro como nunca antes en su historia", concluyó diciendo Castillo, acompañado de otros integrantes de la Dirección Ejecutiva partidaria.

recule del ces

El Consejo Económico y Social (CES) manifestó este miércoles que el informe final de las conclusiones del "Diálogo sobre la Crisis Haitiana y sus Implicaciones para la República Dominicana” no contiene ningún acuerdo, recomendando al Gobierno aplicar un plan de regularización a indocumentados del vecino país.

La "aclaración" fue realizada por el presidente del CES, Rafael Toribio, luego de que surgieran reacciones rechazando esa medida, alegando que era parte de los consensos alcanzados.

“Aprovecho la oportunidad para indicar y aclarar de una vez por todas que el tema de la regularización no está entre los acuerdos firmados en ese documento”, dijo.