CES recula y dice que regularización de indocumentados no está en dentro de acuerdos sobre Crisis Haitiana

En contradicción con la versión otorgada en la tarde del martes, el Consejo Económico y Social (CES) manifestó que el informe final de las conclusiones del "Diálogo sobre la Crisis Haitiana y sus Implicaciones para la República Dominicana” no contiene ningún acuerdo, recomendando al Gobierno aplicar un plan de regularización a indocumentados del vecino país.

La denominada "aclaración" fue realizada por el presidente del CES, Rafael Toribio, luego de que surgieran reacciones rechazando esa medida, alegando que era parte de los consensos alcanzados.

“Aprovecho la oportunidad para indicar y aclarar de una vez por todas que el tema de la regularización no está entre los acuerdos firmados en ese documento”, dijo.

Toribio emitió esta declaración al visitar la Casa Presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), donde entregó el documento al expresidente Danilo Medina, quien dirige esa organización política.

Al realizar el pasado martes el mismo procedimiento con el presidente Luis Abinader durante un acto en el Palacio Nacional, Toribio informó que el dosier firmado también por los expresidentes de la República contempla “propuestas concretas” para formalizar el estado migratorio de los indocumentados haitianos.

“Yo no voy a elaborar sobre eso, pero sí, eso está contenido y hay propuestas concretas sobre eso, el tema se abordó y hay recomendaciones de cómo manejar ese tema”, expresó tras culminar su reunión con el primer mandatario.

La pieza recopila 26 líneas de acción y 151 sugerencias consensuadas, siendo el resultado de las reuniones desarrolladas desde el pasado 4 de junio por el sector empresarial y laboral, junto a delegaciones que representaron al presidente Abinader y los exmandatarios Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Medina.

Los detalles serán publicados por el CES el próximo martes, después de que los demás exgobernantes lo reciban.

No al enfoque migratorio laboral

Para el presidente de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), Pelegrín Castillo, la crisis de un Estado fallido como Haití no se puede enfrentar con un enfoque migratorio laboral, ya que sería una acción “completamente irresponsable”.

“Sería una acción completamente evasiva… y quiero advertir que con implicaciones criminales porque sería bajar las defensas de la nación en el momento en que la nación necesita más defensa que nunca”, dijo al encabezar una rueda de prensa realizada esta mañana en la Casa Nacional de la FNP.

“Ojalá sea provechoso”

Mientras tanto, el expresidente Medina espera que el Gobierno del presidente Abinader utilice de manera provechosa los diversos planteamientos plasmados en los encuentros de interlocución.

“Ojalá que pueda ser provechoso para el país y que el presidente (Luis Abinader) le pueda sacar los beneficios que se requieren. Así que muchas gracias por el trabajo y nos reiteramos a la disposición de cualquier cosa de lo que esté contenido en el documento que nosotros podamos repartir en el futuro”, concluyó diciendo Medina.

Sin embargo, dijo estar consciente de que la decisión recae en el jefe del Estado dominicano, quien finalmente no está obligado a implementar las medidas.

“Sabemos que tendrá que hacerlo en la medida en que las condiciones le permitan ir aplicándolas”, dijo esta mañana.