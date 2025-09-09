PRM asegura que actualmente RD es un país "mejor que el que recibió"

La plana mayor del Partido Revolucionario Moderno (PRM) aseguró que actualmente República Dominicana es un "mejor país" que el que encontraron cuando asumieron el poder en agosto del 2020.

Tras una reunión de su dirección ejecutiva, el presidente de esa organización política, José Ignacio Paliza, recalcó que durante los cinco años de gestión gubernamental de Luis Abinader "se ha fortalecido la institucionalidad" de los diferentes organismos del Estado.

"El cambio que se ha dado en República Dominicana en materia del fortalecimiento de nuestras instituciones está ahí para todos, pasamos de una Junta Central Electoral (JCE) donde sus miembros eran parte de una organización política manifiestos y abiertos, a una Junta Central independiente; hemos pasado designaciones en las altas cortes que eran miembros de los comité central de esos partidos, a jueces sin vinculaciones partidarias", manifestó.

Video PRM RD es un país mejor que el que recibió



Las declaraciones de Paliza se contraponen a las repetidas en varias ocasiones por el expresidente Danilo Medina, y los miembros del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), indicando que cuando ellos estaban al frente del Poder Ejecutivo "se vivía mejor".

Sobre casos de corrupción

El también ministro de la Presidencia, con relación a los casos de corrupción administrativa que han afectado a las distintas instituciones, resaltó que ha sido durante la gestión de Abinader que se ha establecido el concepto de "justicia independiente" donde se han perseguido a infractores de la ley con "toda la objetividad", sin que se involucre la organización política.

"Pasamos de un sistema de persecución de justicia comprometido, a uno independiente; por primera vez en República Dominicana tenemos a hombres y mujeres, del presente y del pasado, vinculados a actos contrarios a las mejores prácticas, siendo investigados, perseguidos sin el involucramiento del poder político estimulado", argumentó Paliza.

Justo en LA Semanal del pasado lunes, ante las denuncias de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa), el mandatario afirmó que fue el propio Poder Ejecutivo, en noviembre del pasado año, que solicitó una investigación para investigar posibles delitos administrativos en esa institución; esto apenas después de que en el mismo escenario calificara las primeras denuncias como "pataleo político" y asegurando la estabilidad de esa ARS.

"Hay asuntos pendientes"

Paliza indicó que el partido oficialista ha cumplido con "la mayoría" de los compromisos asumidos cuando asumieron la Presidencia de la República en 2020 pero que entienden que aún hay "asuntos pendientes" que pretenden culminar durante su gestión de Gobierno.

"Creo que el PRM, en este trayecto de estos cinco años, ha dado satisfacción a muchos de sus compromisos y hemos podido trabajar en muchas áreas de las cuales nos llevaron hasta aquí, es evidente que hay muchas pendientes y es evidente que hay espacio siempre para hacer mejor y para poder dedicar más fuerza, y ese es el compromiso que nos llama", señaló el funcionario.

Analizarán ruta de trabajo hacia 2028

La razón principal de la reunión de la dirección ejecutiva fue para anunciar la celebración de un taller estratégico para analizar los logros presentes y metas futuras de esa organización política, que tendrá su apertura con el presidente Abinader.

El presidente del PRM detalló que la alta dirección se reunirá en Jarabacoa desde el 19 al 21 de septiembre con la orientación de expertos en formación política y social, e invitados internacionales, para evaluar y fortalecer su relación con la sociedad como partido de gobierno.

Paliza informó que el encuentro es solo para miembros de la Dirección Ejecutiva, y la intención es dejar claro que el PRM se mantiene en constante sintonía con los reclamos de la población en el desarrollo de las metas que han traído el cambio en diversos sectores de la sociedad.

Sobre el taller, el secretario de organización, Deligne Ascención, puntualizó que se abordarán temas como la relación partido-Gobierno, aspectos organizativos de las convenciones que se realizarán en el próximo año, y la operatividad del partido con su dirigencia nacional.