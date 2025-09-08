Vicepresidente del PLD sobre corrupción: Si fuese algún dirigente, exigiríamos explique ante el país

En los últimos meses, el Poder Judicial ha revelado que familiares y allegados del expresidente Danilo Medina participaron en entramados de corrupción en contra del Estado, durante sus gestiones gubernamentales.

La primera ocasión ocurrió el pasado 14 de agosto, cuando el hermano del exmandatario, Alexis Medina, fue declarado culpable en el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional por la comisión de este delito penal, siendo sentenciado al cumplimiento de siete años en prisión.

Mientras que la más reciente se registró el pasado martes, luego de que su cuñado, Maxy Montilla, hermano de la exprimera dama Cándida Montilla, realizara un acuerdo con el Ministerio Público, aceptando su culpabilidad por el mismo hecho y autorizando el decomiso de 3,000 millones de pesos.

Ante estas situaciones, la reacción del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ha sido puntual: defensa a la organización política morada, señalando una supuesta persecución política a través de la "instrumentalización de la justicia".

Las últimas declaraciones ofrecidas por dirigentes peledeístas como el exgobernante Medina, el representante en la Cámara de Diputados, Gustavo Sánchez, al igual que otros, buscan aclarar que ninguno de los condenados por desfalco al Estado realizado en los gobiernos encabezados por ese partido es un integrante de la estructura política morada.

Razón por la cual la militancia de esa entidad política entiende que continúa libre de cualquier señalamiento que tenga el objetivo de vincularlos con actos de corrupción. Si este escenario ocurriese, la cúpula del PLD dice estar comprometida con exigirle al dirigente emitir una explicación ante el país por sus hechos.

Así lo afirmó este lunes uno de los vicepresidentes de ese partido, Yván Lorenzo, destacando que el PLD está conformado "por hombres y mujeres honestos que han trabajado por el bienestar del país".

"Si algún peledeísta, que no es el caso, incurriera en un acto que se pruebe, que se demuestre, que no caiga dentro de la judicialización de la política, como es el caso de este gobierno, nosotros le exigiríamos que le dé una explicación al partido y al país", dijo Lorenzo al fungir de vocero del PLD en una rueda de prensa realizada en la Casa Nacional.

Lorenzo explicó que no se pronunciaría sobre "temas domésticos", los cuales impliquen a amigos y familiares colaboradores de las gestiones moradas.

"Nosotros no abordamos los temas domésticos de amigos y familiares que hayan estado en el Gobierno. Somos el PLD con 50 años de ejercicio que ha dejado un gran legado. Sus hombres y mujeres son, en inmensa mayoría, honestos", dijo en respuesta a la pregunta de reporteros sobre los casos judiciales de Alexis Medina y Maxy Montilla.

Lorenzo estuvo acompañado de los también vicepresidentes Temístocles Montás y Xoraima Cuello, junto a otros miembros de los órganos políticos del PLD.

La querella que motivó pacto con Maxy Montilla Lea también

Por otro lado, congresistas como Sánchez y Charlie Mariotti consideran que los imputados por corrupción abusaron de la confianza del expresidente Medina, por lo cual deben disculparse con la sociedad dominicana. Además, coinciden en que tanto Alexis Medina como Maxy Montilla deben ser condenados a ir hacia la prisión.