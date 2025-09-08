Pelegrin acusa a Gustavo Petro de manipular información en contra de RD

El presidente en funciones de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), Pelegrin Castillo Semán, condenó la postura del presidente de Colombia y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), Gustavo Petro, a quien acusó de manipular manipuló la reciente declaración de esa organización para dar a entender que República Dominicana se opone a que las organizaciones criminales transnacionales sean tratadas como grupos terroristas en el contexto de la Guerra Global Híbrida.

Mediante un comunicado de prensa, Castillo Semán manifestó que Petro trabaja junto al “régimen ilegitimo” de Nicolás Maduro y que son estos los que más han estado bloqueando a nivel continental la acción de intervención internacional para la pacificación y estabilización en la crisis de Haití, acordada en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“Están muy conscientes e interesados de que un nuevo fracaso en esa materia sólo conduciría a una confrontación violenta en la isla de Santo Domingo con proyecciones hacia toda la región Gran Caribe y el Continente de Las Américas”, reseña el documento enviado a los medios de comunicación.

Castillo advirtió que el pueblo dominicano “debe prepararse y estar unido, consciente y movilizado, para asegurar la defensa de sus derechos inalienables, ya que los Poderes Públicos y demás actores institucionales del Estado están demostrando que no pueden hacerlo por ellos mismos, en función de los intereses permanentes de la República, ya que las poderosas fuerzas y actores que se confrontan en la región y el mundo poco les importa el destino de naciones como la República Dominicana.

“La mejor defensa de una nación es el pueblo mismo, solo el pueblo unido, con la Gracia de Dios, salvará la Patria”, exclamó.