FP pide al Congreso Nacional evitar la privatización del agua en nueva reforma legislativa

El partido Fuerza del Pueblo (FP) realizó este lunes una rueda de prensa para respaldar la aprobación de un proyecto de ley que pueda actualizar el marco regulatorio aplicado en el país para ordenar el uso del agua.

La organización política opositora considera necesaria la realización de una reforma que permita la creación del Código de Aguas, con el objetivo de solucionar los diversos conflictos ocasionados por la utilización del recurso natural para asuntos económicos.

No obstante, el SubGabinete Agroalimentario y Ambiental de la FP exhortó a los legisladores a evitar en el contenido de los artículos de las piezas incluir apartados que avalen la privatización del agua en el territorio nacional.

Así lo expresó el secretario de Medio Ambiente del partido político, Paino Henríquez, quien advirtió sobre la obligatoriedad que tienen los poderes del Estado de respetar el artículo 15 de la Carta Magna, donde se identifica el agua como un patrimonio nacional. Este también destaca que el “consumo humano del agua tiene prioridad sobre cualquier otro uso”.

Henríquez expresó que este bien natural es consagrado por la Constitución como un elemento “inalienable, imprescriptible e inembargable”, razón por la cual “no puede venderse ni cederse en propiedad”.

El dirigente de la FP recomendó a los representantes del Poder Legislativo elaborar un documento que esté alineado con la Ley General 64-00, la cual tiene al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) ocupando la posición de encargado de la captación, cuidado y protección, así como velar por el correcto tratamiento de las aguas para proteger el subsuelo y los cauces.

“La legislación que hace falta es una que reglamente el aprovechamiento de ese capital natural y bien público que se llama agua, a partir del momento y el lugar en que el Ministerio lo autorice”, dijo ante reporteros en la Casa Nacional Johnny Ventura.

Insostenible

El equipo técnico de la FP aprovechó la intervención pública para señalar la incorrecta gestión del agua que está evidenciando el Gobierno del presidente Luis Abinader, afectando así el proceso de renovación para este recurso.

“El agua es un recurso limitado y solo funciona como recurso renovable si está bien gestionado, lo cual lamentablemente no está sucediendo en el país…”, afirmó.

Según manifestaron, la incapacidad de los funcionarios actuales está provocando la degradación permanente de las cuencas, subcuencas y microcuencas hidrográficas, verificándose un deterioro acelerado de las fuentes, ríos, arroyos y lagunas.

“(Están siendo) víctimas de acciones ilegales que no son detenidas por las autoridades correspondientes, poniendo en riesgo el agua para el presente y futuro inmediato”, precisó.

Henríquez le solicitó al Poder Ejecutivo asumir la responsabilidad de garantizar el suministro a la población y los sistemas de producción, sin que esta se convierta en “foco de enfermedades y muertes” para los ciudadanos.

“La Fuerza del Pueblo entiende que la seguridad hídrica es una prioridad nacional y por ende, una de las primeras responsabilidades del Estado frente a la sociedad”, terminó diciendo el vocero de la entidad política.

Mora legislativa

El Senado de la República decidió el pasado 3 de junio designar una comisión especial presidida por el congresista Rogelio Genao que estudiaría un proyecto de ley dirigido a instituir una nueva legislación.

Sin embargo, la pieza edificada por el senador Dagoberto Rodríguez no logró ser aprobada antes de que finalizara la pasada legislatura ordinaria concluida el 26 de julio, razón por la cual se agrega a la lista de iniciativas perimidas que mantiene en un estado de mora al Poder Legislativo.