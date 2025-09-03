El CES concluye informe final del diálogo sobre la crisis haitiana, lo entregará a líderes políticos

Los miembros del Comité de Coordinación General rubricaron en la mañana de este martes el “Informe Final del Diálogo sobre la crisis haitiana y sus implicaciones para la República Dominicana” y dispusieron su entrega formal al presidente Luis Abinader, y a los expresidentes Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina, y representantes de la Comisión Ejecutiva del Consejo Económico y Social.

En un encuentro realizado en el salón de reuniones del CES, los delegados revisaron y rectificaron algunos textos, para finalmente suscribir el documento que recoge 26 líneas de acción, y 151 propuestas, las cuales condensan e integran los acuerdos a los que se arribaron en este histórico proceso de concertación.

El valor de los consensos que recoge el informe, es fruto de las seis mesas de diálogo, en las que participaron delegados, actores clave y expertos, analizando y reflexionando seis ejes temáticos, en un proceso deliberativo abierto, plural y técnicamente riguroso, donde prevaleció el espíritu de cooperación por encima de las diferencias.

El informe exhorta a que los acuerdos logrados no sean solo un testimonio de buena voluntad, sino una guía para la acción, y a que cada compromiso se traduzca en medidas efectivas que repercutan en mejoras reales para la gente, entendiendo que el destino de la República Dominicana se escribe con la voluntad y el esfuerzo de todos.

Fiel a su misión constitucional y en el marco de la celebración de su 20 aniversario, el Consejo Económico y Social consolida su rol como principal órgano de concertación y espacio permanente de diálogo social institucionalizado.

El CES reiteró que en los próximos días dará a conocer de qué modo, cuándo y dónde se concretará la entrega formal del documento al presidente de la República y a los expresidentes. Cumplida esa agenda, a través del portal institucional, el CES pondrá a disposición de toda la ciudadanía el contenido íntegro del informe.