Omar Fernández descarta discusión de PLD y FP destruya posibilidad de alianza para elecciones 2028

El senador Omar Fernández se refirió a las discusiones registradas en los últimos días entre dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y la Fuerza del Pueblo (FP), el cual recibe acusaciones de supuestamente persuadir a peledeísta con el objetivo de que abandonen esa base.

Fernández consideró este jueves que estas diferencias surgidas en parte de la militancia de ambas organizaciones políticas opositoras no eliminarían la posibilidad que tienen de pactar una alianza para derrotar al Partido Revolucionario Moderno (PRM) en las elecciones generales de 2028.

El congresista está convencido de que ambos partidos están conscientes sobre quién es el principal contrincante de las bancadas opositoras, por lo cual, el objetivo colectivo de estas entidades, según precisó, debe ser enfrentar al PRM.

“Eso no es posible porque compartimos un mismo contrincante, que es el oficialismo. Y ambos (PLD y FP), todos los opositores estamos trabajando en la misma dirección. En presentar una alternativa a lo que tenemos hoy (PRM) que sea mucho mejor para la República Dominicana”, dijo, descartando la amenaza a futuros acuerdos trazados por las fuerzas políticas bochistas.

“En ese sentido”, de acuerdo con sus precisiones, las únicas palabras que tiene Fernández para la dirigencia peledeísta son de “agradecimiento”.

Recordó que, en 2024, cuando buscó la curul senatorial del Distrito Nacional, se presentó al electorado a través de una coalición política de partidos opositores, en la que “solo en la casilla del PLD” obtuvo 80,371 votos.

Es por esta razón que reiteró su gratitud al PLD que, junto al Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y otras entidades políticas minoritarias, le respaldaron en sus aspiraciones de representar a la población capitaleña en la Cámara Alta.

“Por el PLD lo único que siento es agradecimiento. Soy su senador y del PRD también… Mi agradecimiento a todos los partidos que me apoyaron”, expresó al ser entrevistado luego de su participación en la sesión extraordinaria celebrada esta tarde en el órgano legislativo.

Acusaciones

El vocero del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en la Cámara de Diputados, Gustavo Sánchez, denunció ayer que la “guardia pretoriana de Leonel Fernández”, dirigida por el vicepresidente de la FP Radhamés Jiménez, se ha dedicado supuestamente a invitar a “tomar café” a peledeístas, con el objetivo de atraerlos hacia la militancia verde.

Sánchez alegó esta mañana al participar en el programa radial Rumbo de la Mañana que esto ocurrió luego de que los rumores de la aspiración presidencial de Gonzalo Castillo se intensificaran en los últimos meses. Ayer, el diputado confirmó al Listín Diario que el exministro de Obras Públicas del mandato peledeísta realizará el anuncio en los próximos días, revelando que aceptó ser su director operativo de campaña.

"Omar derrotaría al PRM"

Fernández ha expresado en diversas ocasiones que la FP aún no ha determinado la dupla de dirigentes que intentará desplazar al PRM del Palacio Nacional. Esto, según ha explicado, en cumplimiento de los plazos establecidos en la Ley 20-23 del Régimen Electoral y la Ley 33-18 de Organizaciones, Agrupaciones y Movimientos Políticos.

El senador Antonio Marte entiende que el “pueblo dominicano está con Omar”, por lo que, en caso de ser escogido en esa agrupación política como el candidato presidencial, el PRM tendría “que guayar la yuca” para poder permanecer en el Poder Ejecutivo.

Fernández valoró de manera positiva las declaraciones ofrecidas ayer a la prensa por Marte, quien es presidente del Partido Primero la Gente (PPG), aliado del PRM.

Pero, solo se limitó a expresar que la FP “va al poder en el 2028”, en respuesta al escenario planteado por el legislador de Santiago Rodríguez.

“La FP va para el poder en 2028, eso es lo que importa. Muchas gracias”, terminó diciendo Fernández a los periodistas.