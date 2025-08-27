PLD denuncia Radhamés Jiménez y “guardia pretoriana" de Leonel Fernández por “sonsacar” a dirigentes

El bloque de diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) denunció este miércoles a allegados del expresidente Leonel Fernández de “sonsacar” a sus dirigentes para lograr su salida de la organización política opositora.

El vocero de la bancada, Gustavo Sánchez, dice estar convencido de que “una guardia pretoriana del exgobernante Fernández”, encabezada por el político Radhamés Jiménez, está enfocada en promover la salida de peledeístas, con el objetivo de recibirlos en la Fuerza del Pueblo (FP).

“Denunció a Radhamés Jiménez como comandante en jefe de la guardia pretoriana de Leonel (Fernández). Ese señor, irrespetando que el adversario de los dominicanos es el oficialismo, ha seguido su práctica de sonsacamiento a dirigentes del PLD”, afirmó durante una rueda de prensa realizada en el Cámara Baja.

Sánchez aseguró que Jiménez, exprocurador general de la República, ha olvidado cuál es el principal objetivo a vencer de la oposición en los comicios electorales de 2028: el Partido Revolucionario Moderno (PRM), entidad que administra el tren gubernamental con la dirección del presidente Luis Abinader.

“Una guardia pretoriana de Leonel (Fernández) ha entendido que el objetivo a vencer es el PLD sobre la base de constituirse en la principal fuerza opositora y ha renovado el asedio, acoso a dirigentes del PLD…”, manifestó.

Sánchez, según expresó, reconoce que la decisión de renunciar a una entidad política es un derecho exclusivo de cualquier ciudadano dominicano. No obstante, advirtió a “los desertores”, compañeros que emigraron del PLD hacia otro partido, que no recibirán el respaldo electoral en los próximos procesos.

“Aquellos compañeros que hayan desertado que sepan exactamente que nosotros no queremos ver una boleta ni personal, ni partidaria, ni compartida. El que se por sonsacamiento, que sepa, debe guayar la yuca solo. Los peledeístas no estaremos conformes con un desertor, diciéndole a nuestra militancia: vote por un desertor”, resaltó.

De acuerdo con la explicación del legislador, Jiménez tiene el interés de convertirse en el candidato presidencial de la FP, por encima del senador Omar Fernández, a quien parte de la dirigencia de ese partido proyecta como el sucesor del expresidente Leonel.

“Este llega hasta más lejos, él entiende que el relevo sucesoral de la monarquía ya no le correspondería al príncipe, sino a su principal edecán… y hasta se quiere convertir en candidato presidencial del partido”, precisó.

Estas diferencias políticas expresadas por los representantes del PLD surgen días después de que militantes, algunos integrantes del Comité Central, presentaran sus cartas de renuncia.

“Sin alianza”

Por último, Sánchez adelantó que la militancia del PLD no estará en disposición de establecer alianzas para unificar el candidato en los niveles municipales y congresuales, mientras continúen registrándose este tipo de inconvenientes.

“Estamos haciendo esa denuncia para que a Radhamés Jiménez y sus dirigentes principales les lleven de nuevo la voz a Leonel. Si el excompañero se hace el sordo o no puede poner control a su guardia pretoriana, que sepa que después no puede venir a enamorarnos. Tú no puedes pretender aliarte a mí, después de disminuirme”, destacó

Pero, no descartó que el PLD y la FP puedan ser parte en el futuro de un acuerdo político, a través del cual se unifique la formula presidencial de ambos partidos.

¿Qué es una guardía petroriana?

Según explica la Real Academia Española (RAE), es un cuerpo militar encargado de proteger a un político, gobernante o personalidad destacada de un sociedad utilizada en la República Romana en los años antes del nacimiento del hijo de Dios, Jesucristo.