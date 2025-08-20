A tres años de elecciones presidenciales, FP y balagueristas dan primer grito de guerra al PRM

Tras concluido el Segundo Congreso Ordinario de reestructuración interna de sus direcciones políticas, la Fuerza del Pueblo (FP) está sumergida en una nueva estrategia que, según aseguran, le permitirá alcanzar su principal objetivo: llegar al poder en el 2028.

Como parte de esta meta, el presidente de la organización política opositora, Leonel Fernández, recibió a alrededor de 200 balagueristas que le manifestaron el respaldo para trabajar por su llegada en 2028 al Palacio Nacional del país.

Los simpatizantes, coordinados por el exdirigente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Ángel Lockawrd, se declararon como parte del equipo político sector externo que trabajará por el triunfo electoral del exmandatario Fernández.

Sin embargo, la FP aún no ha definido cuál será la fórmula electoral que presentará en la boleta de los sufragios, debido a que el plazo preelectoral está previsto para 2027.

Mientras tanto, una parte de los militantes, dentro de los que está el senador Félix Bautista, visualizan al hijo del exgobernante, Omar Fernández, como el que derrotaría al Partido Revolucionario Moderno (PRM), representando un posible cambio generacional en el puesto del candidato presidencial.

Con la realización de este acto, de acuerdo con la explicación del expresidente Fernández, la FP empieza a crear "las condiciones" para que su visión de resultar electa, como el partido político que administrará el Poder Ejecutivo, pase de ser un deseo a convertirse en la realidad.

"Electoralmente, no podemos decir que estamos iniciando una campaña, estamos sencillamente creando las condiciones para poder avanzar el proyecto político. Estamos organizando las bases para que tengamos el apoyo y la fuerza de poder seguir hacia delante", respondió a periodistas al terminar el acto realizado en la Casa Nacional de la FP Jonny Ventura.

Bosch y Balaguer

Fernández utilizó imágenes como parte de su escenario para recordar la unión del fundador del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Juan Bosch y el líder del PRSC, Joaquín Balaguer, cuando levantaron sus manos en el año 1996 antes de ser juramentado como jefe del Estado.

Cuando se refirió a ese momento, aprovechó para decirles a sus seguidores políticos que el acto en el que participaban es la marca del "primer grito de guerra" enviado al PRM, liderado por el actual mandatario Luis Abinader.

"Será una batalla política en la que se juntarán las espuelas del gallo con las garras del león. Este es el primer grito de guerra a los comicios venideros", dijo Fernández.

Desafíos y retos

Por otro lado, Fernández dijo estar consciente de que existen diversos retos a los cuales deberán enfrentarse para triunfar en los comicios.

Uno de estos desafíos es la narrativa comunicacional, eje que "tienen que" afinar para no dispersar el mensaje político de la oposición.

"Tenemos que enfocarnos en decir todos la misma cosa con la finalidad de que el pueblo pueda entender lo que estamos hablando, si cada quien empieza a decir algo (diferente), no tendremos el mismo efecto", reiteró.

Además, destacó la necesidad de fortalecer el trabajo partidario en las provincias, donde es fundamental decidir "temprano" los dirigentes que serán los candidatos a alcaldes, senadores, diputados, ya que permitirá promoverlo con el tiempo suficiente.

"Porque el primer golpe se da en febrero y nosotros tenemos que ganar una cantidad de que no dé lugar a dudas al pueblo de que la fuerza bochista y balaguerista van al poder", resaltó.

Por último, Fernández mencionó como un requisito garantizar la "reconquista y reorganización" de las fuerzas bochistas y balaguerista, para unificarlas en un solo bloque político.

"Para reorganizar esas tres fuerzas en un solo bloque y darle un golpe contundente, ganando en el primer boletín", precisó.

Aprendizaje de los reformistas

"El reformismo sabe cómo ganar y yo he aprendido algo de ustedes: las elecciones son ganar en cada mesa. Organización (en función) de los colegios electorales", expresó Fernández.