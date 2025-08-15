PRM pospone para el 22 de agosto conmemoración de cinco años de gobierno por huracán Erin

El Partido Revolucionario Moderno (PRM) informó este viernes la posposición del encuentro que encabezaría el presidente Luis Abinader para conmemorar sus cinco años de gestión gubernamental.

“El Partido Revolucionario Moderno informa a nuestra militancia y dirigencia que debido a las condiciones climáticas, la celebración de los 5 años de gestión del gobierno del presidente Luis Abinader, programada para este domingo 17 de agosto en el Polideportivo Nuevo Domingo Savio, se ha pospuesto”, indica un comunicado.

La actividad fue movida para el próximo viernes 22 de agosto a las 4:00 de la tarde en el Polideportivo Nuevo Domingo Savio.

El partido de gobierno argumentó que centrará la atención de sus militantes y dirigentes en ayudar a las autoridades en la labores de prevención y orientación de la ciudadanía llevadas por las autoridades del Centro de Operaciones de Emergencia (COE). Esto, debido a las provincias colocadas en alerta ante las precipitaciones tropicales que causaría el huracán Erin.

“Agradecemos su comprensión y les invitamos a sumarse a las labores de prevención y mitigación por el paso de la vaguada en curso y el Huracán Erin en todas las provincias”, concluyó el comunicado.