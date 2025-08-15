Danilo Medina tendrá el domingo las palabras centrales en la asamblea política del PLD en Mao

El expresidente de la República, Danilo Medina, encabezará una reunión este domingo ante la dirigencia política del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) situada en Mao, municipio de Valverde.

Esta sería la primera aparición pública del exgobernante luego de que su hermano, Alexis Medina, fuese encontrado culpable el pasado jueves por el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional por actos de corrupción gubernamental durante su mandato.

Las juezas Clarivel Nivar, Clara Castillo y Jisell Soto condenaron a Medina a siete años de prisión por haber aprovechado su condición de ser el hermano del expresidente Medina para crear un entramado societario que se benefició de obras, bienes y servicios del Estado mediante maniobras fraudulentas.

El PLD compartió una nota de prensa en respuesta a la sentencia, en la que rechazó la decisión de las magistradas, alegando que la sentencia evidenciaba una “mala fe” y el “uso político del Ministerio Público (MP)”.

Sin embargo, la dirección del partido político opositor no se refirió de manera específica en su declaración a la situación judicial en la cual se encuentra el consanguíneo del exgobernante dominicano.

“Mis familiares son víctimas de ser hermanos de Danilo Medina, por eso están presos y por eso los persiguen, porque son mis hermanas”, esta fueron sus declaraciones el pasado 5 de marzo al ser entrevistado en el programa radial Sol de la Mañana, de Zol 106.5 FM.

En lo político

Mientras tanto, el Partido Revolucionario Moderno suspendió la actividad que tenían pautada en el polideportivo de los sectores que conforman al Nuevo Domingo Savio del Distrito Nacional, donde tenían planeado conmemorar sus cinco años de gestión, “marcados por el cambio, la transparencia y el compromiso con la gente”.

Esto surge en momentos que el PLD continua sufriendo renuncias de sus dirigentes. La última ocurrió el pasado lunes, cuando el exsenador de Barahona, José del Castillo, Charinee Ovalles y Luis Alberto Peláez, integrantes del Comité Central, presentaran sus cartas de salida precisamente después ser citados por el Tribunal Nacional de Disciplina y Ética, debido a supuestas violaciones a las normativas.

Asamblea

La Secretaría de Comunicaciones del PLD informó que la asamblea de dirigentes será desarrollada en el Club de Leones a las 10:00 de la mañana, donde el expresidente Medina tendrá las “palabras centrales”, junto a las intervenciones de la dirigencia en esa localidad. El secretario general del partido, Johnny Pujols, también estará presente.

Caso de corrupción

“El Ministerio Público (MP) actuó con falta de objetividad y con ensañamiento en contra de exfuncionarios y dirigentes del PLD que hoy han sido descargados por el tribunal”, señaló el partido opositor en el referido comunicado distribuido a los medios de comunicación la tarde del jueves.

La comunicación asegura que el descargo de diversos imputados establecido por la decisión judicial demuestra la inexistencia de una “estructura criminal”. Uno de estos casos es la hermana, también imputada, del expresidente Medina, Carmen Magaly Medina Sánchez, quien resultó absuelta.

“Este fallo ratifica que la acusación en contra de nuestros compañeros carecía de sustento probatorio real y que se intentó vincular, de manera infundada, a una organización política con actos ajenos a su naturaleza y a su práctica institucional”, decía la declaración, sin hacer referencia a ningún nombre en particular.

El PLD reiteró su posición de que, durante todo el proceso, el órgano acusador “desconoció garantías fundamentales, afectó reputaciones y utilizó filtraciones y declaraciones sin sustento para construir una narrativa política”.

Otros condenados

El tribunal también dictó cinco años de prisión suspendida a Víctor Matías Encarnación Montero y al pago de una multa de RD$500,000.

José Dolores Santana Carmona también fue hallado culpable y condenado a seis años para ser cumplida en Najayo Hombres; de la misma manera fue sentenciado Wascar Bernabé Méndez, quien deberá cumplir cinco años en el mismo recinto carcelario.

Por igual fueron condenados Paola Molina Suazo a cinco años en Najayo Mujeres y su esposo Martín Monte de Oca a la misma cantidad de años en Najayo Hombres.