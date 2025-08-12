Juventud del PLD propondrá un anteproyecto de ley para facilitar incentivos fiscales a emprendedores

A propósito de la celebración anual del Día Internacional de la Juventud, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) aseguró que el Gobierno, encabezado por el presidente Luis Abinader, ha sido “irresponsable e indolente” con los jóvenes dominicanos, debido a que es incapaz de edificar y ejecutar políticas públicas para responder a las necesidades existentes.

Así lo afirmó la secretaria de la Juventud del PLD, Carolina Wegmuller, quien dijo estar convencida de que las nuevas generaciones del país están siendo afectadas con “momentos difíciles” por el peso del desempleo y el alegado abandono de estrategias gubernamentales eficientes.

“A pesar de contar con recursos, instituciones, plataformas y muchos anuncios en las redes sociales; han sido incapaces de diseñar y ejecutar políticas reales que respondan a las verdaderas necesidades de nuestra juventud. Y esa incapacidad ha tenido consecuencias graves. En vez de promesas cumplidas, hemos recibido indiferencia. En vez de políticas públicas efectivas, hemos recibido excusas y propaganda”, dijo Wegmuller durante una rueda de prensa.

Wegmuller lamentó que, según destacó, más del 32% de los jóvenes dominicanos de 18 a 30 años estén desempleados.

“Uno de cada tres jóvenes no sabe si mañana tendrá un trabajo o si tendrá que irse del país. A esto se suma el drama de los egresados universitarios, pues más del 40% no encuentra empleo en su área de formación, condenados a esperar por años o a trabajar en lo que aparezca para sobrevivir”, deploró la dirigente peledeísta.

La exregidora de San Cristóbal indicó que la falta de oportunidad registrada durante los últimos años en el territorio nacional ha provocado un incremento en los indicadores en los cuales se refleja la participación de adolescentes y mayores de edad en actos delictivos. “Según cifras de la Procuraduría General de la República (PGR),” más del 60% de los delitos registrados en los últimos años involucran a jóvenes entre 16 y 29 años.

“Mientras tanto, ¿dónde está el Ministerio de la Juventud? ¿Qué ha hecho por los jóvenes en cinco años este gobierno? La respuesta es clara: nada significativo. Lo han vaciado de funciones, reducido a un espacio simbólico, incapaz de implementar políticas aterrizadas y transformadoras”, afirmó.

Propuestas

Es por esta razón que la representación de la juventud del partido opositor anunció que depositará el próximo jueves ante el bloque del PLD en la Cámara de Diputados un anteproyecto de ley dirigido a las micro, pequeñas y medianas empresas dirigidas por personas menores de 36 años.

De acuerdo con sus explicaciones, esta pieza busca garantizar la aplicación de una política estatal que obligue el apoyo “real, integral y sostenido a los jóvenes dominicanos que desean emprender”.

Además, precisó que permitiría la creación del “Fondo Nacional de Emprendimiento Joven”, accesos a créditos sin burocracia ni clientelismo, formación técnica gratuita, incentivos fiscales, prioridad en las compras del Estado, junto a un sistema nacional de mentoría para “guiar a cada joven desde la concepción de su idea, hasta la ejecución de su negocio sostenible”.

“Esta propuesta no es un favor. Es un derecho. Porque la juventud dominicana no está pidiendo caridad, está exigiendo oportunidades. Está exigiendo condiciones para crecer, para desarrollarse, para quedarse en su país, para aportar, para progresar. Hoy, en este Día Internacional de la Juventud, no queremos más discursos vacíos. Queremos acción. Queremos compromiso”, declaró.

La dirección juvenil del PLD utilizó, para comunicar esta declaratoria, la plaza Don Bosco del Distrito Nacional, el cual es un espacio de homenaje dirigido al sacerdote salesiano y educador, nombrado por el papa Juan Pablo II como el “Padre, Maestro y Amigo de los Jóvenes”.