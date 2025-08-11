PLD propone medidas para "rescatar" el sistema de salud dominicano

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) presentó este lunes un plan estratégico que le permitiría al Gobierno "rescatar" el "colapso" del sistema de salud del país.

La organización política opositora está convencida de que las infraestructuras de los hospitales situados en el territorio nacional registran un "marcado deterioro".

Por lo que el PLD considera necesario que el presidente Luis Abinader ejecute un plan nacional de mantenimiento hospitalario, disponiendo un presupuesto para "recuperar" los quirófanos, salas de espera y equipos médicos esenciales.

Así lo informó durante una rueda de prensa el secretario de Asuntos de Salud, doctor Nelson Gómez, quien solicitó también la reactivación de cirugías "de alta complejidad", garantizando insumos y los equipos especializados.

Gómez se refirió a las intervenciones médicas realizadas en el corazón, riñones y otros órganos del cuerpo.

Además, recomendó a la gestión gubernamental dirigida por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) con titular el modelo de centros diagnósticos y atención primaria, ya que le permitiría a los centros de salud laborar con una "mayor capacidad resolutiva".

Gómez, en representación del PLD, propuso crear un programa nacional de abastecimiento seguro de medicamentos, "con inventarios en tiempo real, compras planificadas y distribución oportuna".

El galeno peledeísta lamentó que edificaciones, entregadas en 2020 al mandatario Abinader, aún no sean culminadas para asegurar los servicios dirigidos a la población.

"(Deben) concluir el hospital Regional San Vicente de Paul en San Francisco de Macorís. Fue iniciado por el PLD y en 5 años no lo han terminado. (También) poner en funcionamiento inmediato la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar", expresó Gómez.

Datos que "muestran" el deterioro

Gómez, acompañado de miembros del comité político, argumentó la visualización que tiene el PLD sobre el desarrollo sanitario en el país.

"Hospitales emblemáticos como Dario Contreras reportaban en 2020 una tasa de ocupación promedio para pacientes envejeciendo de 9 días. Hoy, permanecen hospitalizados cuatro semanas, incrementando el riesgo de infecciones y, con ello, la mortalidad", precisó.

Asimismo, lamentó que el hospital general regional Marcelino Vélez Santana, "completamente remodelado por el PLD con 13 salas de cirugía", opere en la actualidad con una capacidad solo de cinco.

"De 28 cirugías diarias en 2020. Hoy, solo se realizan alrededor de siete, dejando a cientos de pacientes en lista de espera. La situación está tan precaria que los aires han sido sustituidos por abanicos...", afirmó.

Los dirigentes del PLD reafirmaron las declaraciones emitidas ayer por el expresidente de la República, Danilo Medina, quien calificó de crítico el estado en el cual se encuentran los servicios de atención sanitaria nacional.

“La gente ya no puede sacarse una placa ni hacer un estudio en los hospitales porque ya no tienen los equipos. Y eso es penoso. Al presidente le duele que yo hable de números y de cifras, pero tengo que hablar de esos números y de esas cifras, porque ese es el legado del Partido de la Liberación Dominicana al progreso y al desarrollo de la República Dominicana. No estoy buscando polémica con nadie, simplemente estoy y lo seguiré haciendo defendiendo la gestión de nuestro partido”, expresó el exmandatario al participar en un acto partidario.