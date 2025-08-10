Danilo Medina dice hospitales del país están abandonados

El expresidente de la República y presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Medina, dijo que los hospitales del país están en abandono, incluyendo centros de salud inaugurados durante su gestión.

Medina advirtió también que la escasez de obras es aún más marcada en los municipios y zonas rurales.

“Si en los municipios cabeceras las obras son escasas, imagínense qué han hecho en los municipios y los distritos municipales del país, por no hablar de la zona rural. Nada, nada”, dijo Medina.

“Hospitales deteriorados, equipos dañados y obras abandonadas marcan la gestión actual”, agregó el expresidente.

El presidente del PLD expresó que la situación de la red hospitalaria es crítica debido a que en todas partes hay un abandono en la salud de los dominicanos.

“Hospitales deteriorados, hospitales que han desaparecido, los equipos de tecnología de primera punta que se dejaron instalados han vuelto a ser lo que eran antes”, puntualizó.

El presidente del PLD recordó que en el hospital de San Juan se dejó instalado un moderno sistema antiincendios que no fue probado por las actuales autoridades y ya está inoperante, mientras que los laboratorios y equipos diagnósticos están fuera de servicio.

“La gente ya no puede sacarse una placa ni hacer un estudio en los hospitales porque ya no tienen los equipos. Y eso es penoso”, precisó.

“Al presidente le duele que yo hable de números y de cifras, pero tengo que hablar de esos números y de esas cifras, porque ese es el legado del Partido de la Liberación Dominicana al progreso y al desarrollo de la República Dominicana. No estoy buscando polémica con nadie, simplemente estoy y lo seguiré haciendo defendiendo la gestión de nuestro partido”, enfatizó el exmandatario.