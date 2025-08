Danilo Medina: lamentable que 11,000 aulas, prácticamente (listas), no se hayan terminado

El presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) dijo que hay falta de continuidad en la inversión educativa y advierte sobre el impacto social y cognitivo de excluir a los más pobres del modelo de jornada escolar extendida.

El también expresidente de la República Danilo Medina calificó como un grave retroceso la decisión del actual gobierno de no completar más de 11,000 aulas dejadas prácticamente listas por su gestión, y advirtió sobre el impacto social de eliminar la tanda escolar extendida como política educativa.

Al ser abordado por periodistas tras participar en una Asamblea con dirigentes del PLD en La Vega, Medina deploró que se esté desmontando un modelo que fue concebido para igualar oportunidades entre niños de sectores empobrecidos y aquellos de clases media y alta.

“Es lamentable que, por no darle continuidad al Estado, once mil ( 11 mil) aulas que dejamos prácticamente a punto de terminar, no se hayan terminado. Y que ahora tengamos la necesidad de cambiar el modelo de tanda extendida por un modelo de dos tandas para poder hacer espacio a los que no pueden ingresar a la escuela. Eso es criminal”, expresó el líder peledeísta.

Medina explicó que la tanda extendida no sólo tenía como objetivo ampliar el horario escolar, sino servir como una herramienta de justicia social y apoyo económico para las familias vulnerables, especialmente las madres solteras.

Agregó que existen estudios que prueban cómo la falta de nutrición adecuada en los primeros cinco años de vida afecta el desarrollo del cerebro infantil y, por tanto, la capacidad de aprendizaje, creando brechas profundas entre los estudiantes según su nivel socioeconómico.

“La tanda extendida buscaba nivelar a los pobres con los niños de clase media y de clase alta para tener un sistema más uniforme en el país”, subrayó.

En otro orden, al referirse a la necesidad histórica de construir una presa en La Vega, Medina reconoció la importancia del proyecto para la agricultura y el abastecimiento de agua potable, pero advirtió que hay sectores que intentan apropiarse políticamente de esa demanda colectiva.

“La Vega siempre lo ha demandado como una necesidad para la agricultura y el agua potable”, precisó.

En el discurso central del acto Danilo Medina ofreció plana seguridades de que el PLD volverá a Gobernar, reiterando lo que se dice en ciudade y campos, que “Con el PLD se vivía Mejor”

El presidente peledeísta exhortó a los asistentes y a la membresía peledeistas a presentar la obra de gobierno del PLD, garantía del seguro triunfo, recordando que el Partido de la Liberación Dominicana ha tenido un color único, el morado con una estrella amarilla.

Desarrollo de la Asamblea

A las 10:35 de la mañana hizo su entrada al local del Club Enriquillo en La Vega, el ex presidente Danilo Medina, Presidente del PLD, junto a Johnny Pujols, Secretario General y una representación del Comité Político peledeista.

La dirección provincial de la Vega, le recibió y ambas comitivas ascendieron al entarimado preparado para el desarrollo de la actividad, que abrió pronunciando el lema del PLD “Servir al Partido para Servir al Pueblo”

El sacerdote Carlos Vásquez, bendijo el acto, junto al llamado a la unidad partidaria invocado por el Diácono José Antonio Henríquez.

La línea de dirección de la Asamblea estuvo formada por Danilo Medina, Presidente del PLD, Johnny Pujols, Secretario General, los vicepresidentes del PLD, Zoraima Cuello y Temístocles Montás, la Enlace Provincial, Aura Toribio, el Presidente Provincial, Bolívar Marte y los dirigentes locales, Ángel Estévez, Julio Cesar Correa, Edwin Mejía, Johnny Leonardo (Johnny Motors) , el regidor Raymond Núñez y los también municipalistas, Ignacio Céspedes, alcalde de Jima, Anyolino Fernández, director municipal de Manabao y la vicealcaldesa de Jarabacoa, Alba Iris Rodríguez.

El regidor Raymond Rodríguez en las palabras de bienvenida agradeció los aportes del presidente Danilo Medina desde la presidencia de la República al progreso de la provincia, contrario al gobierno del PRM que calificó de ineficiente, corrupto y repleto de funcionarios vagos.

Bolívar Marte, presidente del PLD en La Vega, en sus palabras, resaltó el fortalecimiento del PLD en provincia , significando que ya está preparado para el triunfo en las venideras elecciones, invitando a los presentes a trabajar con ese propósito.

Marte también criticó el abandono del Gobierno a la provincia en la “los llamados picazos no han aparecido y como tal tampoco los cortes de cintas”

Johnny Pujols, secretario general, antecedió a Danilo Medina en sus palabras recordando que el PLD está de pie y trabaja de manera dedicada en la implementación de su Línea Organizativa y Electoral, que es la clave del próximo triunfo.

“Es el momento de integrarse con conciencia y compromiso a implementar esta nueva forma organizativa, para cumplir el objetivo de refundar la organización”, dijo Pujols.

Del Comité Político participaron de la actividad Gustavo Sánchez, Domingo Jiménez, Francisco Domínguez Brito, Juan Ariel Jiménez, Thelma Eusebio, Yomaira Medina, Radhamés Camacho , José Dantés Díaz, Alejandro Montás, Robert De la Cruz, Sonia Mateo, Mayobanex Escoto, Alexis Lantigua y Héctor Olivo, una mención especial recibió en el acto José Ramón Peralta, miembro del Comité Central

Antes de las palabras del Presidente Danilo Medina, los residentes en el complejo de viviendas y apartamentos “El riíto”, agradecieron al ex mandatario por ese aporte que le ha traído tranquilidad y sosiego a su existencia.

Al finalizar el acto se juramentaron en el PLD, procedente de las filas del PRM Feliz Alejo y José Monegro, quienes coinciden con la idea de “cambiar el cambio”, que viene pregonando el Presidente Danilo Medina en sus intervenciones públicas.

La maestría de la ceremonia estuvo a cargo de Héctor Olivo, miembro del Comité Político y del profesor Andrés Faña, presidente del PLD en Jarabacoa.