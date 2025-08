Carolina sobre aspiración presidencial: “Nadie puede utilizar recursos del Estado para candidatura”

La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, se refirió a sus aspiraciones presidenciales, asegurando que su proyecto político con miras a las elecciones de 2028 no representa un desenfoque para sus labores municipales.

“A mí no me desconcentra nada porque si hay un valor que yo recibí en mi casa, junto a mis hermanos, fue el de la responsabilidad, a mí no me desconcentra”, dijo Mejía, durante su participación en el programa de televisión Las Noches con Bélgica, el pasado sábado.

Desde el 28 de octubre de 2024, momento en que el presidente Luis Abinader aseguró que no optaría por un tercer mandato, una lista de ministros y directores gubernamentales ha comenzado a preparar una campaña política con el objetivo de sustituirlo en los próximos comicios.

Ante este escenario, Mejía reiteró que está de acuerdo en que “como aspirante, precandidata o precandidato, nadie puede utilizar los recursos del Estado para promover sus candidaturas”. Además, ponderó la “multiplicidad” de hombres y mujeres que son sus “hermanos” y han manifestado el interés de alcanzar la silla presidencial.

Dentro de esta se encuentran el director general de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón; ministro de Turismo, David Collado; la vicepresidenta de la República, Raquel Peña; director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables (INAPA), Wellington Arnaud; el presidente de la Liga Municipal Dominicana, Víctor D´Aza, entre otros.

No obstante, Mejía aprovechó la ocasión para reconocer que el PRM tiene el desafío de no repetir los errores cometidos en la antigua casa, el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), donde la diferencias políticas provocaron en 2014 una división de la militancia.

“Lo demás es un reto también manejarlo bien, porque nosotros venimos de unas experiencias que nos enseñaron lo que no queremos replicar. Apuesto a que todos hayamos aprendido de esas experiencias. Es bonito que los compañeros manifiesten su interés, yo creo en la competencia”, afirmó.

Anuncio de Abinader

“De acuerdo a la experiencia que yo he tenido, si yo fuera el presidente, que no lo soy; no lo hubiese hecho con tanto tiempo. Pero, para él de manera personal, a juzgar por lo que yo lo he escuchado, era muy importante hacerlo y cada persona tiene su realidad, hay que respetarla, y él lo puso de manifiesto”, dijo Carolina sobre la acción de Abinader, quien anunció con antelación su intención de permanecer solo dos cuatrienios en la Presidencia.

Su visión sobre Haití

Aunque el expresidente de la República, Hipólito Mejía, quien también es su padre, ha expresado su posición a favor de regularizar a los haitianos que trabajan en el territorio, la funcionaria electa por el voto popular aclaró su visión sobre la crisis registrada en el vecino país.

“Lo primero es que yo tengo mis opiniones, en mis 56 años he aprendido a respetar las opiniones de los demás, incluyendo la de los seres que más amamos, mi papá y mi mamá, porque nos enseñaron a tener pensamiento crítico y opinión propia”, dijo.

Mejía entiende que el Gobierno dominicano debe continuar aplicando de manera drástica y cabal, las leyes. Al igual que garantizar el fortalecimiento de la zona fronteriza dominicana.

Sin embargo, señaló que Estados Unidos tiene la gran responsabilidad de evitar la profundización del problema en Haití.