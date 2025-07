Danilo Medina dice Magín Díaz no es del PLD, que es un tecnócrata que ha servido a los últimos 4 gobiernos

El expresidente Danilo Medina negó que Magín Díaz, nuevo ministro de Hacienda, tenga vínculos con el Partido de la Liberación Dominicana.

Medina dijo que Magín Díaz es un tecnócrata del país que ha servido a todos los gobiernos desde el año 2000 y hasta estos días.

El exmandatario dijo que Díaz comenzó su carrera en el sector público en el gobierno de Hipólito Mejía, del Partido Revolucionario Dominicano, entre los años 2000 y 2004. Que siguió en los de su ex compañero de partido, Leonel Fernández y que él lo distinguió con la posición más alta hasta ese entonces, la de director de Impuestos Internos.

Medina bromeó al decir que ahora el PRM le ganó a él porque lo distinguió con una posición más alta, la de ministro de Hacienda.

“Peledeísta no, porque el licenciado Magín Díaz no tiene ningún vínculo con el PLD. Magín es un tecnócrata del país, todos los gobiernos que han pasado por el país lo han tomado en cuenta. Él comenzó su carrera en el PRD en el gobierno de Hipólito Mejía, continuó con el ex compañero Leonel Fernández y yo lo distinguí con el puesto más alto pero ahora me ganó el PRM distinguiéndolo como ministro de Hacienda”, dijo Medina a periodistas este domingo, mientras estaba en compañía de Johnny Pujols, secretario general del partido morado y amarillo.

“Es decir, él ha estado en los 4 gobiernos que ha tenido el país del 2000 a la fecha y me imagino que estará también en el quinto gobierno”, dijo Medina.

Sus palabras se produjeron tras concluir una asamblea de dirigentes en Dajabón, donde estuvo acompañado por los principales líderes del partido opositor en la provincia fronteriza.

El presidente Luis Abinader nombró a Magín Díaz como ministro de Hacienda el pasado martes 15 de julio, mediante el decreto 386-25.

Díaz ocupa ahora la posición que ostentaba Jochi Vicente desde el 16 de agosto de 2020, cuando Abinader tomó las riendas del país.

Asamblea del PLD

El PLD informó en un comunicado de prensa que la actividad inició a las 10:55 minutos de la mañana con la entrada al salón del Centro Cultural Ensueño Dajabonero y concluyó a la 1:15 de la tarde.

La línea de dirección de la Asamblea estuvo formada por Danilo Medina, presidente del PLD; Johnny Pujols, secretario general; Goyo Reyes, presidente provincial; Thelma Eusebio, supervisora de los enlaces; Domingo Jiménez, miembro del comité político; Eliseo López, enlace; Sonia Mateo, pasada senadora; Olgo Fernández, del comité central; la pasada candidata a la alcaldía de Dajabón Fiordaliza Ceballo; Sonia Agüero, del Comité Central; Cheo Martínez, alcalde del distrito Manuel Bueno; y Bernardo Castillo, secretario general del comité provincial.

Del comité político acompañaron a Danilo Medina y Johnny Pujols, Robert De La Cruz, Radhamés Camacho, Lucia Medina, Miriam Cabral, Mayobanex Escoto y Héctor Olivo.