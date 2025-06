Abel Martínez: "PLD es de los pocos partidos que no le pertenece a nadie en particular, es del pueblo"

El excandidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y aspirante a la misma posición, Abel Martínez, sostuvo este domingo un encuentro con dirigentes y líderes comunitarios en Arroyo Barril, Samaná, a quienes recordó que se debe asumir con responsabilidad el ejercicio político en país, manteniendo el compromiso sagrado con el pueblo dominicano.

Luego de escuchar las inquietudes de los comunitarios, Abel expresó que hay que reconocer el legado de bienestar que han dejado los gobiernos del PLD y que esa organización política debe abrazar las necesidades y reclamos del pueblo dominicano.

“Debemos acompañar a cada comunidad en sus causas, pensar en las madres, en el joven trabajador y en el padre de familia. La responsabilidad que tenemos es muy grande y como partido, les digo de corazón que nos toca reencontrarnos con la sociedad. Tenemos que trabajar en la construcción y reconstrucción de esta organización que le pertenece a la democracia dominicana”, expresó Abel Martínez.

El exalcalde de Santiago, recordó ante miembros del Comité Central del partido morado de esta demarcación, que el PLD “es de los pocos partidos del sistema dominicano, que no le pertenece a nadie en particular, porque el PLD le pertenece al pueblo al dominicano. Por eso debemos trabajar en la reconstrucción y no en la división”.

Martínez exhortó a sus seguidores, a seguir trabajando con fe y determinación, hombro con hombro junto a cada dominicana y dominicano, para convertir la oportunidad que existe de cara al 2028, en soluciones y bienestar para todas y todos.