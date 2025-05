El abastecimiento de agua se torna crítico en Pedro Brand

Preocupación e incertidumbre agitan la vida en vecindarios del municipio Pedro Brand, afectados por la deficiencia en el abastecimiento de agua.

Cada miércoles y domingo, los comunitarios esperan con ansias para abastecerse del líquido. En ocasiones, indican, se quedan con las cubetas, tanques y tinacos vacíos.

Cuando escasea el servicio, tienen que comprar agua transportada en camiones o recurrir ante un vecino para hacerse de un poco y resolver necesidades inmediatas.

Cecilia Rodríguez, de 89 años, residente en la calle Las Mercedes, dijo que para ella ha sido complicado pasar años sin servirse adecuadamente el servicio de agua, ya que, debido a su avanzada edad, no puede cargar los envases plásticos.

“A mi casa, como a otras más, desde hace más de 10 años no nos llega el agua; algunos que tienen es porque están conectados de otras calles, pero en esta no hay agua”.

Rodríguez indicó que “para yo tener agua tengo que llenar el tinaco a RD$600 y los tanques me los llenan todos a 1,000 pesos, pero si está lloviendo, yo tomo agua de lluvia, lavo los baños y hago oficios con eso para economizar el agua”.

Marciales Corona declaró, por su parte, que ha sido afectado por la deficiencia del servicio de agua, aunque en su caso lo recibe dos veces por semana, los martes y domingo, aunque ve esto como una “falta de respeto” a los munícipes que residen en el sector.

“Aquí el agua llega dos veces a la semana y en ocasiones nos quedamos esperándola”, dijo Corona, molesto por la ineficacia de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd).

De igual manera, Manuel Minaya dijo que para contar con agua en su negocio debe pasarse un tubo desde su casa para no carecer del servicio y mantener la higiene. Sin embargo, esto no ha bastado para que en ocasiones el líquido suba con eficiencia.

“El agua que llega dos veces por semana es con la ayuda de la bomba para que suba un poco a la casa”, resaltó Minaya.

Deficiencia

Un servicio de agua deficiente se caracteriza por no ser suficiente, no ser de buena calidad, o no estar disponible de manera confiable. Esto puede manifestarse como escasez de agua, contaminación, o un suministro interrumpido o irregular. Un servicvio de agua deficiente tiene consecuencias negativas en la salud, el desarrollo económico y social, y el medio ambiente.

El agua potable de mala calidad o el acceso limitado al agua puede tener consecuencias graves.

Salud

La falta de agua potable de calidad y el saneamiento inadecuado contribuyen a la propagación de enfermedades transmitidas por el agua, como la diarrea, el cólera y la fiebre tifoidea, así como a la malnutrición y el retraso del crecimiento.

Economía

La falta de agua puede impactar negativamente en la producción agrícola, la industria y el desarrollo económico en general.

Medioambiente

El saneamiento deficiente y la contaminación del agua afectan la biodiversidad, la salud de los ecosistemas y la calidad del agua en general.

Ejemplos de situaciones que pueden indicar un servicio de agua deficiente.