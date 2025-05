Leonel dice que diálogo sobre crisis haitiana debe ser “abierto” y de “consenso”

Este domingo, el expresidente Leonel Fernández valoró la iniciativa del presidente Luis Abinader de convocar a un diálogo nacional para tratar la crisis haitiana, aunque advirtió que ese encuentro debe estar orientado a la construcción de consensos y no a la aprobación automática de propuestas gubernamentales.

En declaraciones ofrecidas al Listín Diario, Fernández recordó que previamente había enviado una carta al mandatario solicitando una convocatoria amplia para tratar no solo la crisis migratoria, sino también el impacto de la economía global en República Dominicana.

El presidente de la Fuerza del Pueblo confirmó que recibió respuesta del gobierno, a través del Ministerio de la Presidencia, respecto al tema del país vecino, indicando que se va a proceder con ese diálogo.

“Magnífico, que bien, que se pueda hacer”, dijo el dirigente político.

Fernández manifestó que estaría dispuesto a dialogar con el presidente Abinader —así como con los expresidentes Hipólito Mejía y Danilo Medina— únicamente con el propósito de construir un consenso, y no para aprobar las 15 medidas propuestas por el gobierno para frenar la migración haitiana irregular.

Fernández, además, cuestionó la metodología del encuentro previsto para el próximo miércoles 14, a la 1:00 de la tarde, en el Palacio Nacional. “Ahora tenemos que ver la metodología: cómo es que eso se va a producir (el diálogo).

Preguntado sobre su participación en la reunión, el dirigente político respondió: “A mí no me han invitado todavía para eso. Yo no he recibido esa invitación”. Y agregó: “Lo que se trata no es de que yo vaya o no a Palacio. No soy yo como persona. Yo represento una fuerza política y esa fuerza política estará representada en un diálogo nacional, si así el presidente lo considera”.

Sobre las condiciones para participar, el expresidente exigió que sea un “diálogo franco, abierto y que culmine con la construcción de un consenso”. Al preguntársele si estaría dispuesto a sentarse en la misma mesa con Abinader, Medina y Mejía, Fernández respondió que primero debe conocerse la metodología del encuentro antes de ofrecer una respuesta definitiva.

Los tres expresidentes fueron invitados formalmente por el presidente Abinader a una reunión de “alto nivel” con el objetivo de construir un consenso político frente a la crisis sin precedentes que atraviesa Haití.

Fernández se refirió al tema tras concluir la inauguración del World Law Congress, que por primera vez se celebra en República Dominicana. El congreso internacional tuvo lugar en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).