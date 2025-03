Danilo afirma el PLD está en capacidad de retomar el poder y que es duro de matar

El expresidente de la República, Danilo Medina, está convencido de que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) está en plena capacidad de alcanzar el triunfo en las próximas elecciones municipales, congresuales y presidenciales programadas para el 2028.

Esto, a pesar de que desde 2020, cuando fue derrotado por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), continúa en una racha de fracasos que algunos sectores políticos consideran como una “debacle electoral”.

El partido morado pasó en 2024 con, aproximadamente, el 10% de los votos alcanzados por el excandidato presidencial Abel Martínez; de ser el oficialista a posicionarse como la segunda fuerza opositora dentro de los partidos mayoritarios.

“(Quiero) decirle al PLD que están en capacidad de ganar las próximas elecciones. Tenemos que hablarle al partido para que se despierte y salga a las calles a ganar las elecciones”, dijo ayer el exgobernante, durante su participación en una asamblea interna realizada en Santo Domingo Este (SDE).

Medina aseguró que la militancia peledísta está “intacta”. Sin embargo, dijo estar consciente de que la dirigencia debe reforzar el trabajo político para alcanzar buenos resultados en los próximos comicios electorales.

“El (PLD) está intacto, es un partido fuerte y robusto. Y como dije una vez: (el PLD es) igual que el Escogido, duro de matar”, pero hay que ponerlo a trabajar, Tiene que salir a hacer las cosas que tiene que hacer”, expresó.

Medina entiende que una parte de los dirigentes políticos que han emigrado hacia el PRM, son “oportunista”, que se movilizaron por el presidente Luis Abinader debido a la entrega de un “salario”.

“Lo que pasa es que los partidos cuando están en el poder llega mucha gente buena, pero también llegan los oportunistas. Llegan buscando los salarios y el primero que se los da con él se van”, destacó, reitarando las fortalezas del PLD como el principal partido politico del país.

Precisamente, el PLD es uno de los partidos que más renuncias ha recibido en los últimos años, con exdirigentes que se movilizaron hasta las filas del PRM y la Fuerza del Pueblo (FP), lo que le permitió convertirse en la segunda organización del sistema político dominicano.

¿Qué ha hecho el PRM?

El secretario general del PLD, Johnny Pujols, reaccionó el pasado domingo a los puntos expresados ante la sociedad por el presidente Luis Abinader como grandes logros alcanzados durante su segundo mandato gubernamental, criticando la veracidad de sus planteamientos.

El pasado sábado el exmandatario Medina aprovechó su participación en asamblea realizada en la provincia Azua, para cuestionar la versión de los perremeístas, alegando que, más que alcanzar desarrollo en diversos sectores, provocaron el retroceso.

“Hay que preguntarle en qué consiste vivir mejor. Si la gente no puede comprar lo que necesita para vivir en condiciones básicas, ¿dígame si se vive mejor?”, declaró el exmandatario al responder a reporteros.

Mientras que ayer Medina se refirió sobre el servicio de generación de energía eléctrica en el país, el cual considera evidencia un gran detrimento.

“¿Y qué han hecho ellos? Han subido el costo de distribución, volvieron a traer los apagones y han subido la tarifa entre un 20 y un 32 %”. ¡Esto no tiene madre! Todo lo que dicen, léanlo al revés. Si dicen que sí, entiendan que es no. Y, si dicen que no, entiendan que sí…”, dijo Medina.

Luego de concluir en noviembre de 2024 el X Congreso Ordinario, que mantuvo a Medina como presidente de la estructura política, la alta dirección del PLD reanudó las visitas políticas a la dirigencia provincial. Además, inició la participación activa de los dirigentes en los medios de comunicación. Una de las próximas representaciones que tendrá la organización en la opinión pública la encabezará Medina, quien luego de un largo periodo no lo hacía.