Una "rendición de cuentos": Lo que espera Leonel y la Fuerza del Pueblo del discurso de Abinader

El expresidente Leonel Fernández manifestó que espera que la comparecencia del mandatario Luis Abinader este 27 de febrero ante la Asamblea Nacional sea más una "rendición de cuentos" que una rendición de cuentas.

"Yo no tengo expectativas, ya estamos acostumbrados a lo que se presenta en esos discursos, es decir, es una rendición de cuentas que se convierte en una rendición de cuentos. En todo caso no me adelanto a hacer ningún juicio, esperaremos lo que va a decir el presidente, para que entonces, junto a otros miembros de la dirección política de la Fuerza del Pueblo, emitir nuestra opinión y nuestro criterio", expresó Fernández.

El presidente de Fuerza del Pueblo habló ante los medios de comunicación tras participar en la quinta edición de la Cátedra Juan Pablo Duarte: Democracia Constitucional, realizada por el Tribunal Constitucional; en la actividad estuvieron presentes varios miembros de la plana mayor del partido opositor, que también externaron sus pareceres sobre lo que esperan dirá el presidente Abinader este jueves.

Uno de ellos fue el senador por el Distrito Nacional, Omar Fernández, quien destacó que espera que el presidente toque los temas sobre la delincuencia y la inseguridad ciudadana, la cual ha sido queja constante en las últimas semanas.

"Si nos señimos al mandato de lo que dice nuestra Constitución, es a rendir cuentas de lo que ha hecho en el pasado año pero como es una cultura ya bien conocida, también se utiliza para decir cosas que vendrán y ojalá que el señor presidente hable allí de los planes adecuados para poder combatir la delincuencia, la inseguridad ciudadana en nuestro país; la alta tasa de desempleo, por igual la inflación, el alto costo de la vida; todo lo precio, toda las cosas como están y como el poder adquisitivo cada vez que es menor en la República Dominicana", expresó Omar.

En ese mismo tenor, el exsenador por Pedernales, Dioni Sánchez, indicó que el presidente Abinader dará un "discurso vacío" ya que su gestión ha esto llena de "promesas incumplidas".

"La verdad que por lo que hemos estado viviendo en este año y el pasado, no veo que pueda rendir el presidente, que podrá decir el Presidente de la República que sea verdad; la cultura, la actuación del presidente ha sido, que desdice con los hechos lo que dice con sus palabras, o sea, se desdice a sí mismo. Todo lo que promete, todo lo que dice, incluso aparece él negando cosas que dijo anteriormente", indicó Sánchez.

La plana mayor de Fuerza del Pueblo indicó que sus legisladores formarán parte de la rendición de cuentas del mandatario y que fijarán posición una vez culmine el discurso.

La actividad

La quinta edición de la Cátedra Juan Pablo Duarte: Democracia Constitucional se realizó en honor al profesor Manuel de Jesús Camarena Perdomo, catedrático titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Santo Domingo (UASD) hasta 1938 y autor de importantes ensayos sobre derecho constitucional en las primeras décadas del siglo XX.

El presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez Lavandier, encabezó el evento académico que tuvo como conferencista invitado al expresidente Fernández quien dictó la conferencia «Democracia y Constitución: tendencias globales, desafíos nacionales».