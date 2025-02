Ciudadanos defienden candidaturas independientes: “Es una bendición en medio de un Estado contaminado”

Con ataques al sistema político dominicano y destacando la “falta de transparencia” que impera en los partidos que los componen, así se expresó este miércoles un grupo de ciudadanos ante la Junta Central Electoral (JCE), para defender las candidaturas independientes.

Tres ciudadanos fueron los que se pararon, en una audiencia pública organizada por el pleno del órgano electoral, frente a los representantes de 21 organizaciones políticas, manifestando su respaldo a la sentencia dictada el pasado 13 de diciembre por el Tribunal Constitucional (TC) que versó sobre esta figura política.

“Esa sentencia del TC es una bendición para los dominicanos. Este país es una anarquía. Tenemos un estado que está profundamente contaminado”, considera José Antonio Cabra, uno de los ciudadanos que pidió ser incluido en el proceso de diálogo enfocado en este que realizó la JCE.

Cabral, quien “participó” en la fase de fundación del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y luego “integró” en 2020 la campaña electoral del presidente Luis Abinader, dijo haber perdido la confianza en las organizaciones políticas del país.

“Yo fui fundador de ambos proyectos. Es el mismo comportamiento de los peledeístas que de los perremeístas. Todo el mundo quiere crear un partido para hacerse millonario”, indicó.

Aseguró que la necesidad de adicionar un nuevo formato de candidaturas independientes, desvinculado de las organizaciones políticas, se debe a la falta de credibilidad que tienen ante los diversos sectores de la sociedad.

“(Tenemos una alta abstención electoral…) Si a esta sociedad no se le busca una opción alternativa, tendremos una falta de legitimidad absoluta. Nadie cree en nadie y nadie vale nada si no hay dinero, sin importar la calidad de los proyectos”, afirmó.

“No pedimos dinero”“Ustedes no los motivan, no tienen un mensaje inspirador, no tienen un liderazgo. Los partidos tradicionales para poder reunir 50 personas en una localidad tienen que darle dinero”, estas fueron las declaraciones Yadira Margarita Marte.

Marte, dijo tener 10 años “defendiendo” los derechos de los ciudadanos, base, que según asegura, es muestra de que no está persiguiendo los fondos asignados a los partidos políticos.

“Ustedes no están aquí abogando por el derecho de los ciudadanos, pero sí vienen aquí a defender los intereses económicos de ustedes”, resaltó.

Por último, Miguel Valoy invitó a la dirigencia política a analizar el desarrollo de las candidaturas independientes en otros países, donde se postulan menos del 5% del padrón electoral.

Es por esta razón que propuso a la JCE la realización de un congreso internacional donde sean discutidos los posibles riesgos de las candidaturas independientes, separadas de los partidos políticos.

Mientras tanto, las organizaciones políticas continúan manifestando su oposición a esta figura y al veredicto del Tribunal Constitucional emitido el pasado 13 de diciembre, que anuló los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23 del Régimen Electoral.

No obstante, será la JCE el órgano que deberá presentar una propuesta de ley ante el Poder Legislativo, para regularizar este apartado en la ley electoral.