PLD: "No nos mueve el resentimiento ni la revancha, sino el bienestar del país"

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) reiteró que no se encuentra detrás de ninguna "campaña de desacredito contra varios comunicadores y organizaciones, por supuestamente recibir fondos económicos de parte de la Agencia para el Desarrollo Internacional (Usaid), para promover distintas agendas”.

En una rueda de prensa en la sede del partido opositor, el secretario general, Johnny Pujols indicó que el PLD no ha señalado ni acusado a periodistas, comunicadores ni a ninguna persona u organización en particular.

"No practica la difamación, pero tampoco aceptará ser objeto de ella. Es preocupante que organizaciones que en el pasado orquestaron campañas de descrédito contra el partido ahora intenten presentarse como víctimas. Sin embargo, el PLD no responderá con la misma moneda. No lo mueve el resentimiento ni la revancha, sino el bienestar del país", argumentó Pujols al hablar con los medios de comunicación.

Exigen transparencia a Participación Ciudadana

Durante ese encuentro, el PLD solicitó de manera formal al movimiento Participación Ciudadana el desglose de cómo fueron utilizados los fondos que recibieron desde la Usaid y a quienes beneficiaron con esos recursos económicos.

"Participación Ciudadana ha mantenido durante años un discurso de constante ataque contra el PLD. Su reacción actual confirma su agenda de deslegitimación contra el partido, pero las preguntas centrales siguen sin respuestas; ¿En qué se utilizaron los fondos de USAID? ¿Influyeron en la política nacional, en las elecciones del 2020 o en la agenda mediática del país?; ¿quiénes se beneficiaron de esos recursos y qué mecanismos de rendición de cuentas han aplicado?", señaló Pujols.

Yvan Lorenzo, vicepresidente del PLD, apuntó que ha sido el Departamento de Estado de los Estados Unidos quienes indicaron que recursos de la Usaid habían sido utilizados para pagar a más 1,000 medios de comunicación y 50,000 periodistas en más de 100 países.

El partido encabezado por el expresidente Danilo Medina, señaló que Participación Ciudadana debe de revelar los destinatarios específicos de los fondos recibidos desde el 2015 hasta la fecha; los programas y actividades financiados con estos recursos y los criterios de distribución y su impacto en la política nacional.

"Participación Ciudadana no puede sentirse agraviada cuando se le solicita rendir cuentas. Si no hay nada que ocultar, no debería haber resistencia en presentar los documentos y detalles correspondientes. Lo que está en juego es la confianza en las instituciones. Por ello, el PLD reitera: la transparencia debe ser un estándar universal. El PLD no busca confrontación, sino que se une a la sociedad dominicana en la exigencia de respuestas. La democracia y la confianza ciudadana lo exigen", exclamó el secretario general de ese partido al leer un comunicado.