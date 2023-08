El presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Medina, dijo que si le tienen algún agradecimiento le paguen votando masivamente por Abel Martínez, el candidato presidencial de dicha organización política.

“Si algún agradecimiento me tienen, yo les pido que me lo paguen. Ahora que no soy presidente, si algún agradecimiento hay por mí, yo quiero que me lo paguen votando masivamente por el compañero Abel Martínez”, externó durante una visita a la finca de uno de los productores del proyecto “Reforestemos Quisqueya”, ubicada en Bahoruco.

De igual manera, manifestó que los proyectos que él comenzó y no pudo concluir, cuando Abel llegue al gobierno los va a continuar y “mucho más”.

“Tienen que resistir las ofertas que les quieren hacer en medio de la campaña electoral. Ustedes tienen que hacer un compromiso sagrado con ustedes y con su conciencia. Si el PLD se preocupó por ustedes, el PLD se merece, por lo menos, el voto de febrero y el voto de mayo”, declaró Medina.

Además, motivó a que las personas salgan a las calles a buscar los votos para el PLD “aunque sea debajo de las piedras” si quieren retomar el rumbo del desarrollo y el progreso del país.

“Tenemos un compromiso con el dolor de la gente. Con la gente que sufre, con la gente que no tiene qué comer, con la gente que no puede curarse de una enfermedad, con la gente que está llegando al envejecimiento sin una pensión digna, con los que se nos quedaron sin un seguro de salud”, agregó el ex presidente de la República.