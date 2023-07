El PRM defiende juicio político a miembros de la Cámara de Cuentas y critica a quienes se oponen

El Partido Revolucionario Moderno (PRM) dijo que “quienes se oponen al juicio político, se oponen a la transparencia”, en referencia al informe disidente al de la comisión especial que aprobó un juicio político contra miembros de la Cámara de Cuentas.

“No estamos ajenos a que existen intentos de partidos opositores de perpetuar la situación que mantiene inoperante a la Cámara de Cuentas, por esta razón condenamos las maniobras de obstrucción realizadas por parte de los partidos que se oponen al juicio político, con el único fin de perpetuar la impunidad”, explicó el PRM en un documento leído en rueda de prensa.

El informe disidente de los opositores detalla que la comisión especial no tomó en consideración otras presuntas fallas cometidas por miembros del organismo, como el archivo de “once expedientes de auditorías que comprometen la responsabilidad penal de funcionarios”, y fue presentado por los diputados Rubén Maldonado de la Fuerza del Pueblo, así como los legisladores peledeístas Gustavo Sánchez, Víctor Suárez, Plutarco Pérez y Magda Rodríguez Azcona.

El PRM indicó que el país necesita una Cámara de Cuentas competente, independiente y confiable, que las decisiones que tome sean el resultado de la evaluación objetiva, desprovista de los intereses políticos y cuyo único fin sea salvaguardar el patrimonio público.

Además, el PRM dijo que resulta inexplicable que la oposición política prefiera que continúe la inoperancia y descrédito de un órgano del Estado fundamental para la transparencia y buen uso de los fondos públicos. Quienes se oponen al juicio político, se oponen a la transparencia, indicaron en un comunicado.

Por último, el PRM invitó a la oposición política representada en el Congreso Nacional a retomar “el camino de la sensatez y unir voluntades para darle al país una nueva Cámara de Cuentas que responda a los reclamos de la sociedad de cero tolerancia a la impunidad”.

La comisión especial creada en la Cámara de Diputados para investigar presuntas faltas graves de los miembros de la Cámara de Cuentas presentó en un informe las imputaciones a cada integrante del pleno del órgano fiscalizador, mismas por las que pide sean sometidos a un juicio político.

Al presidente de esta institución, Janel Andrés Ramírez Sánchez, la comisión encabezada por el legislador Rogelio Genao Lanza le señala por “rechazar y archivar de forma ilegal informes de auditorías con indicios de responsabilidad penal, administrativa y civil, sin haber debatido el contenido y los hallazgos que presentaban”.

De acuerdo con el documento, el funcionario también habría votado en bloques los diez expedientes de auditorías con hallazgos y resultados diferentes.

Camara-de-cuentas

Entre los expedientes citados en el informe figuran auditorías financieras a la Comisión Hípica Nacional Hipódromo y Centenario y a la Dirección General de Ganadería.

Así como informes de investigaciones especiales a la Federación Dominicana de Ajedrez, auditorías a los estados de ejecución presupuestaria del Ayuntamiento de Villa Altagracia y del Ayuntamiento de Cotuí.

Diputados retrasan informe

Sin haber podido consensuar con la oposición, pero con la resolución en agenda, la Cámara de Diputados no conoció ayer el informe de la comisión especial que investigó las presuntas faltas cometidas por los miembros de la Cámara de Cuentas.

A pesar de que los miembros del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) estaban en disposición de conocer y aprobar el informe que recomienda el inicio de un juicio político, el rechazo de los legisladores de oposición evitó que se le diera lectura.

Desde tempranas horas de ayer, diputados de los Partidos de la Liberación Dominicana (PLD), Fuerza del Pueblo y Opción Democrática, reiteraron su rechazo al informe rendido por la comisión especial, al tiempo que algunos presentaron un disidente.

Rubén Maldonado, diputado de la Fuerza del Pueblo y miembro de la comisión, dijo que la idea de remover al actual pleno de la Cámara de Cuentas es una "decisión política" fundamentada en "compromisos del tipo políticos-electoral" del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM).

"Ahora ellos tienen una serie de compromisos de tipo político electoral con algunas organizaciones políticas y le están prometiendo espacio en la Cámara de Cuentas. Quieren, por ejemplo, a Guillermo Moreno y su partido y están prometiendo llevar a personas de ese partido ligadas con él a ser parte de la Cámara de Cuentas", denunció Maldonado.

De igual manera, advirtió que en caso de cambiarse el actual pleno de la Cámara de Cuentas, el nuevo entraría por cuatro años "lo que significa que el gobierno se está agenciando una Cámara de Cuentas para cuando ellos vuelvan a la oposición el año que viene".

En ese sentido, confirmó que la Fuerza del Pueblo presentará un informe disidente al rendido por la comisión especial.

Misma decisión tomó e informó el vocero del Partido de la Liberación Dominicana en la Cámara de Diputados, Juan Julio Campos, quien dijo que el informe disidente está listo.

Además, se sumó al planteamiento de Maldonado de que el PRM y el gobierno "busca tener el control de la Cámara de Cuentas y colocar ahí para cumplir con compromisos políticos".

Por otro lado, el diputado de Opción Democrática, José Horacio Rodríguez, quien también fue miembro de la comisión especial, dijo que en el informe hay muchas "contradicciones", al tiempo que criticó la falta de tiempo para analizar mejor las "pruebas" recolectadas.

Citó que en el informe la comisión tomó atribuciones propias de los tribunales de la República y asumió que varias acciones correspondían a hechos punibles por la justicia, sin verificar correctamente los hechos.

"Nosotros no podemos en este proceso de juicio político suplantar el rol que tienen los jueces. Nosotros no somos jueces, nosotros somos legisladores", reclamó el diputado.

De igual manera, dijo que hay una serie de situaciones y acusaciones que, a juicio personal, no consideran que son "faltas graves" como si lo indica el informe y criticó el trabajo de la comisión.

"Nosotros como comisión no indagamos ni verificamos la veracidad de esa denuncias. Nosotros como comisión no hicimos un trabajo para comprobar pruebas que nos permiten verificar si eso en efecto ocurrió. De hecho, en las preguntas que se le hicieron a los cinco a esos otros dos miembros no se le indagó sobre eso", expresó.

En ese sentido, consideró que necesitaban más tiempo para el análisis de los documentos entregados, pero no descarta que, en caso de haber hecho un trabajo más profundo, hayan surgido elementos que sí constituyan faltas graves para iniciar un juicio político.

Video PRM respalda juicio político a miembros de la Cámara de Cuentas y critica a quienes se oponen



La Cámara de Diputados volverá a reunirse hoy, teniendo en su agenda nuevamente el informe que sugiere el inicio de un juicio político contra los integrantes de la Cámara de Cuentas.