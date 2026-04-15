Drones del Ejército localizan haitianos indocumentados

Con el apoyo de unidades de drones, una patrulla del Ejército de la República Dominicana detectó y detuvo a un grupo de 28 indocumentados haitianos que trataban de ingresar por la frontera hacia la provincia Dajabón en horas nocturnas.

Los miembros del 10mo. Batallón de Infantería interceptaron a los extranjeros indocumentados en la zona conocida como la finca de Nene Checo. Durante una primera intervención, fueron detenidos diecinueve haitianos, compuesto por dieciocho hombres y una mujer.

Posteriormente, fue interceptado un segundo grupo tras ser detenidos nueve haitianos, entre ellos seis hombres, dos mujeres y un menor de edad.

Los detenidos fueron trasladados bajo custodia militar y entregados a la Dirección General de Migración (DGM), para los procesos legales correspondientes.

El Ejército de República Dominicana informó que continuará fortaleciendo las labores de vigilancia y control en la zona fronteriza, en cumplimiento de las leyes y en protección del territorio nacional.

Para mantener la vigilancia en su zona de responsabilidad, militares del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront) mantienen el patrullaje aéreo y terrestre en la frontera, acción que se ha intensificado por disposición del presidente Luis Abinader.