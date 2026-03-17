Fuerza de Supresión de Pandillas será desplegada en Haití a partir de abril

El Ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, Roberto Álvarez, informó que la nueva Fuerza de Supresión de Pandillas que son entrenadas en los Estados Unidos serán desplegadas en Haití a partir del día primero de abril del presente año.

El canciller habló del tema luego de finalizar una reunión en la frontera con embajadores de Estados Unidos en Haití y la República Dominicana, y precisó que la fuerza keniana no se retirará de inmediato sino que será de manera paulatina.

Álvarez catalogó de importante el despliegue que se realizará en los próximos días en Haití hasta entender que pacificará la situación de inseguridad en el vecino país.

“Nosotros les solicitamos a Estados Unidos que nos dieran un estatus del despliegue de esa fuerza y ese ha sido el objetivo de esta visita hoy aquí hasta Dajabón, aquí no había autoridad haitiana alguna era solamente los funcionarios dominicanos que ven aquí presente y los funcionarios de la embajada de los Estados Unidos en Haití y de la embajada de EE.UU. en República Dominicana“, expresó.

“La resolución 2793 llama, establece la fuerza de cinco mil quinientas efectivos, se va a comenzar el primero de abril y la fuerza llegará a eso 5,500 para octubre de este año”, agregó el canciller.