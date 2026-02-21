Ejército detiene 28 haitianos indocumentados en Santiago Rodríguez y Valverde

El Ejército de República Dominicana (ERD) realizó una serie de operativos en los cuales fueron interceptados tres vehículos utilizados para el transporte irregular de nacionales haitianos en las provincias Santiago Rodríguez y Valverde.

Según un comunicado emitido por la institución, fue interceptada una yipeta marca Kia, modelo Sorento, color plateado, placa G668241, en una de las operaciones ejecutadas en la localidad El Caimito.

El conductor del vehículo se dio a la fuga, dejando abandonado el transporte, en cuyo interior fueron encontrados diez (10) nacionales haitianos en condición migratoria irregular, todos masculinos.

Posteriormente, en el sector El Basurero, municipio Mao, provincia Valverde, fueron interceptados otros dos vehículos, uno marca Kia, modelo K5, color gris, placa AA56478, en el cual se transportaban cinco (05) indocumentados y otro Honda, modelo CR-V, color blanco, placa G484697, transportando a trece (13) indocumentados.

En total, durante este segundo operativo fueron detenidos 18 nacionales haitianos en condición migratoria irregular, distribuidos en 12 hombres, cinco mujeres y un menor de edad.

Los extranjeros detenidos y los vehículos ocupados fueron trasladados a la sede de la 4ta. Brigada de Infantería, ERD, para los fines legales correspondientes, en coordinación con la Dirección General de Migración (DGM), explicó el organismo en una nota de prensa.