Respaldan advertencia de Miguel Franjul sobre conspiraciones para atentar contra soberanía en RD

El director del Listín Diario, Miguel Franjul, advirtió el pasado miércoles sobre una ola de conspiraciones generada por organismos de la comunidad internacional para atentar contra la soberanía de República Dominicana.

Posturas como las establecidas por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), la cual intenta provocar una modificación constitucional para nacionalizar a bebés nacidos en el país procreados por extranjeros indocumentados, son parte de las situaciones que deben mantener en alerta a la población dominicana.

Así lo expresó Franjul mientras encabezaba un acto desarrollado en la sede de este rotativo en honor a los símbolos patrios y por el 182 aniversario de la independencia del país.

Esta declaración alcanzó el respaldo de diversos representantes políticos, quienes además reiteraron que el Estado dominicano no puede asumir la solución a la problemática haitiana.

El secretario de Asuntos Internacionales de la Fuerza del Pueblo (FP), Manolo Pichardo, consideró preocupante la advertencia de que existen presiones externas para debilitar nuestro orden constitucional.

“Reiteramos que la soberanía no es un concepto negociable ni una pieza de cambio en ninguna agenda multilateral”, indicó el dirigente político.

El representante de la FP reiteró su apoyo absoluto a la Sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, alegando que cualquier maniobra tendente a revertir este fallo o forzar el reingreso del país a la jurisdicción de la CIDH representaría un retroceso institucional inaceptable que abriría las puertas al derecho de suelo.

“El presidente de nuestra organización, compañero Leonel Fernández, ha sido categórico al señalar que el derecho del país a decidir quiénes son sus nacionales es un ejercicio soberano que ningún organismo internacional puede usurpar. No permitiremos que estructuras externas limiten la facultad del Estado para aplicar sus leyes migratorias ni que se erosione la identidad nacional”, precisó Pichardo.

Entiende que los cuerpos castrenses y diversos sectores de la sociedad deben mantenerse vigilantes, “pues la defensa de la patria nos convoca a todos por encima de banderías partidarias, con honestidad política y sin que se instrumentalice el tema como se ha venido haciendo desde el Gobierno”.

“Sostenemos con firmeza que República Dominicana es un Estado libre e independiente, y cualquier intento de tutela externa o de imponer criterios migratorios que ignoren nuestra Ley Sustantiva debe ser rechazado con vigor”, resaltó.

Mientras el vocero del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) en la Cámara de Diputados, Ramón Raposo, dijo que la solución a la situación en Haití está en la integridad de la comunidad internacional y en el fortalecimiento de esa nación.

Raposo alertó ayer, al ser entrevistado por reporteros de este medio, que existen organismos internacionales dedicados a “lucrarse, recibiendo dividendos y beneficios” de la inestabilidad sociopolítica registrada en el vecino país.

“Nosotros como nación debemos generar las condiciones de entender eso, actuar de manera muy sigilosa, enarbolar en todos los estamentos internacionales que la solución al problema haitiano no está en nuestro país”, destacó.

Por esta razón considera necesario que las autoridades dominicanas fortalezcan los mecanismos de seguridad en la zona fronteriza, “pasando de ser un simple muro a un muro tecnológico donde, en base a la tecnología, podamos contrarrestar la migración ilegal y el trasiego haitiano”.

“Hay que generar las condiciones para que a esas mafias que se dedican a traficar haitianos les caiga todo el peso de la ley y desarrollar una campaña orientada a fortalecer el orgullo como dominicano y el respeto a nuestros símbolos patrios”, puntualizó.

Mencionó también la importancia de concienciar sobre la importancia de mantener y promover “el himno nacional, nuestro escudo nacional y bandera nacional”.

Obispo felicita al Listín

El obispo de la diócesis de La Altagracia, monseñor Jesús Castro Marte, felicitó la línea editorial e informativa del Listín Diario en su interés de promover los valores que dan esencia y orgullo a nuestra dominicanidad.

El sacerdote consideró, en un mensaje compartido en su cuenta de la red social X, que en estos tiempos, ese interés y acción constante se levantan como "un estandarte de civismo, historia y conciencia nacional".

"Defender y exaltar nuestros valores patrios no es solo una tarea editorial, es un acto de amor profundo por la República Dominicana". JESÚS CASTRO MARTE OBISPO DE LA DIÓCESIS LA ALTAGRACIA

Castro Marte, al mostrar su satisfacción por la coherencia y visión acorde a la necesidad de elevar la conciencia nacional de este medio en estos tiempos, abogó para que el decano de la prensa nacional "continúe siendo faro de identidad memoria y esperanza, inspirando a las actuales y futuras generaciones a honrar lo que somos y podemos llegar a ser".

El mensaje íntegro del obispo:

"Felicitamos al Listín Diario por su firme interés y acción constante en promover los valores que dan esencia y orgullo a nuestra dominicanidad.

En tiempos donde la identidad necesita voces claras y comprometidas, su labor se levanta como estandarte de civismo, historia y conciencia nacional. Defender y exaltar nuestros valores patrios no es solo una tarea editorial, es un acto de amor profundo por la República Dominicana.

Que continúen siendo faro de identidad, memoria y esperanza, inspirando a las presentes y futuras generaciones a honrar lo que somos y lo que podemos llegar a ser.

¡Enhorabuena por tan noble compromiso! @ListinDiario".