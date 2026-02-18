Ejército detiene a 19 haitianos indocumentados en Dajabón

El Ejército de la República Dominicana (ERD) detuvo un vehículo en el que se transportaban personas haitianas sin documentos legales en la provincia Dajabón.

Entre las 19 personas indocumentadas detenidas se encontraban, 14 hombres, cuatro mujeres y dos menores de edad.

El vehículo fue detenido en el sector Carretera de Chacuey, en el municipio El Pino como parte de un operativo de los agentes del ejército. La jeepeta detenida marca Ford, color dorado, correspondía a la placa No. G076338.

Al momento de los hechos, en cuanto el conductor notó el seguimiento de los oficiales se dio a la fuga, abandonando el medio de transporte con los pasajeros en él.

Las personas detenidas en situación migratoria irregular y la jeepeta se pusieron bajo custodia del ejército a la espera de remisión a las autoridades pertinentes para los trámites legales que se les indique.