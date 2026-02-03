Agentes de Migración ocupan equipos que usaban para falsificar documentos

Agentes de la Dirección General de Migración (DGM) que daban seguimiento a varias personas sospechosas, ocuparon equipos presuntamente utilizados para la emisión de documentos falsos a favor de nacionales haitianos.

Una unidad de interdicción migratoria ocupó los equipos luego que una persona sospechosa que, al notar la presencia de las autoridades, ingresó de manera apresurada a una vivienda ubicada en el sector Villa Pereyra de esta ciudad.

Durante el operativo se estableció que el hombre resultó ser un haitiano y que al ingresar al inmueble, los agentes encontraron impresoras, computadoras y otros instrumentos y materiales que aparentan ser utilizados para carnet y otros documentos personales.

Ante las irregularidades detectadas, varias personas salieron huyendo, por lo que la unidad de interdicción procedió a la incautación de los equipos, materiales y demás evidencias, las cuales fueron colocadas bajo custodia de las autoridades competentes.

La vivienda era utilizada para la producción de documentos falsificados, algunos de los cuales fueron hallados en el lugar.

La Dirección General de Migración informó que el caso será remitido para los fines legales correspondientes, conforme a las normativas vigentes.