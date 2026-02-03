Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Migración

Dirección General de Migración

Agentes de Migración ocupan equipos que usaban para falsificar documentos

La vivienda era utilizada para la producción de documentos falsificados, algunos de los cuales fueron hallados en el lugar.

La vivienda era utilizada para elaborar documentos.

La vivienda era utilizada para elaborar documentos.Listín Diario

Avatar del Florentino Durán
Florentino DuránLa Romana, RD 

Agentes de la Dirección General de Migración (DGM) que daban seguimiento a varias personas sospechosas, ocuparon equipos presuntamente utilizados para la emisión de documentos falsos a favor de nacionales haitianos.

Una unidad de interdicción migratoria ocupó los equipos luego que una persona sospechosa que, al notar la presencia de las autoridades, ingresó de manera apresurada a una vivienda ubicada en el sector Villa Pereyra de esta ciudad.

Durante el operativo se estableció que el hombre resultó ser un haitiano y que al ingresar al inmueble, los agentes encontraron impresoras, computadoras y otros instrumentos y materiales que aparentan ser utilizados para carnet y otros documentos personales.

Ante las irregularidades detectadas, varias personas salieron huyendo, por lo que la unidad de interdicción procedió a la incautación de los equipos, materiales y demás evidencias, las cuales fueron colocadas bajo custodia de las autoridades competentes.

La vivienda era utilizada para la producción de documentos falsificados, algunos de los cuales fueron hallados en el lugar.

La Dirección General de Migración informó que el caso será remitido para los fines legales correspondientes, conforme a las normativas vigentes.

Instalaciones 

Contra el tráfico ilegal 

Tráfico ilícito.
El pasado 28 de enero, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, dejó inauguradas las modernas instalaciones de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) y la Unidad Especial de Investigación (UEI). 

Avatar Florentino Durán

Florentino Durán

Ver más

Tags relacionados