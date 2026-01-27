Lee Ballester: Migración mantiene "acción permanente y firme" ante inestabilidad en Haití

El director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, consideró que el Estado dominicano mantiene una "acción permanente, constante y firme" para contener las amenazas derivadas de la inestabilidad en el país vecino.

Destacó que la labor que realiza República Dominicana en materia de control fronterizo y persecución del tráfico ilícito no solo es vital para la estabilidad local, sino que ha sido objeto de reconocimiento internacional.

Aseguró que la presencia de las fuerzas de seguridad es ininterrumpida y que el compromiso es garantizar que el territorio nacional no sea vulnerado por estructuras de tráfico humano.

Subrayó la legitimidad de las acciones del Estado dominicano para salvaguardar sus fronteras de manera digna y soberana.

Lee Ballester reiteró que Migración trabajará de la mano con esta nueva unidad élite del Ministerio Público para asegurar que quienes intenten evadir la ley mediante el tráfico de indocumentados enfrenten una estructura de persecución tecnificada y coordinada.

Asimismo, calificó como un "paso de avance trascendental" la inauguración de las nuevas instalaciones de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), asegurando que esta iniciativa fortalecerá la interoperabilidad entre las agencias de seguridad del Estado.

Al ser abordado por la prensa sobre el impacto de estas nuevas capacidades, Lee Ballester enfatizó que la clave del éxito radica en el trabajo conjunto y la integración de esfuerzos a través de las fuerzas de tarea, lo que permite una respuesta más ágil y contundente contra las redes criminales.

Para el titular de Migración, la creación de este espacio de investigación multi-institucional no es un esfuerzo aislado, sino una pieza estratégica para optimizar el flujo de información entre el Ministerio Público y los organismos de inteligencia.

"Esto es un gran avance en términos de seguir fortaleciendo la interoperabilidad entre todas las instituciones que trabajan en el combate a la trata y el tráfico. Es un paso que nos seguirá dando oportunidades de progreso bajo esta visión de trabajo conjunto", afirmó el vicealmirante.