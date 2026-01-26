Ejército intercepta en Montecristi un camión con 22 haitianos indocumentados ocultos

Soldados del Ejército de República Dominicana (ERD) interceptaron un camión en el cual eran transportados de manera oculta un grupo de extranjeros en condición migratoria irregular en la comunidad de Juan Gómez, municipio Guayubín, provincia Montecristi.

Los indocumentados fueron encontrados escondidos en la cámara frigorífica del camión marca Kia, color blanco, placa L440563, el cual se desplazaba de manera sospechosa.

El conductor del vehículo intentó escapar en el puente de Mangá, siendo posteriormente alcanzado por los miembros de una patrulla del ERD en una plantación de lechosa de la referida comunidad, donde abandonó el camión con veintidós (22) nacionales haitianos indocumentados.

Entre los detenidos figuran dieciséis (16) hombres, cinco (5) mujeres y un (1) menor de edad, todos en estatus migratorio irregular, los cuales, junto al vehículo retenido, fueron trasladados a la Fortaleza Militar de Montecristi, donde serán puestos a disposición de las autoridades competentes para los procedimientos legales correspondientes.