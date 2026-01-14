Director de Migración puntualiza cifras sobre residencias otorgadas en 2025

El director de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, puntualizó ayer las cifras publicadas en un reportaje del Listín Diario, sobre las residencias a extranjeros otorgadas por esa institución el año pasado.

La aclaración institucional de Lee Ballester está contenida en una comunicación dirigida al director de Listín, Miguel Franjul, en los términos siguientes:

“Reciban de nuestra parte un caluroso y afectuoso saludo. La presente comunicación tiene como finalidad comunicarles que las informaciones contenidas en el artículo titulado “Mayo 2024: Migración otorgó más residencias que en todo un año completo”, publicado por ese prestigioso medio y firmado por el señor Paul Mathiasen, partieron de la data de un archivo corrompido subido por la institución a la página de datos abiertos en junio del 2024.

A raíz de la publicación referida, nos vimos motivados a realizar una revisión exhaustiva de la base de datos institucional, con el objetivo de verificar las cifras divulgadas en el referido artículo con los registros estadísticos que reposan en los sistemas de la Dirección General de Migración.

Como resultado de dicho proceso de verificación, se identificó una discrepancia significativa entre la información publicada y los datos reales de la institución.

Tras la detección de errores puntuales en la publicación correspondiente al mes de mayo de 2024 en el Portal de Datos Abiertos, hemos procedido a realizar las correcciones y actualizaciones correspondientes, por lo que las informaciones oficiales son las siguientes:

Durante el año 2024 la Dirección General de Migración emitió un total de 63,890 documentos migratorios, de los cuales 7,110 correspondieron a nuevas emisiones y 56,780 a renovaciones, abarcando la totalidad de las categorías migratorias, tanto de residentes corno de no residentes.

En ese mismo año, el mes de mayo registró 6,173 documentos emitidos, cifra que se mantiene dentro de parámetros normales de tramitación.

Resulta importante precisar que la mayor parte de los trámites realizados durante el año 2024 correspondieron a renovaciones de estatus migratorio, es decir, a extranjeros que ya se encontraban previamentc regularizados y que acudieron a cumplir con la obligación legal de mantener su documentación vigente.

Las nuevas emisiones representaron una proporción significativamente menor del total, lo cual descarta cualquier interpretación que sugiera una concesión masiva o extraordinaria de residencias en ese período.

Agradecemos de antemano la atención prestada a la presente comunicación y quedamos a su disposición para cualquier aclaración adicional que considere pertinente”.

Datos del reportaje

Según el reportaje publicado por Listín ayer, el análisis de las estadísticas de la DGM reveló, establece el reportaje, que entre los años 2018 y 2025, el otorgamiento de residencias (tanto temporales como permanentes y definitivas) se mantuvo en niveles relativamente estables, con un promedio de 25,000 a 33,000 trámites anuales.

Sin embargo, el año 2024 rompió todos los esquemas: se registró una cifra muy superior de 148,301 residencias emitidas, para un incremento de casi el 400 por ciento (%) respecto al año anterior. Sumado a esto, el análisis de los datos muestra que este “salto” no fue progresivo, sino que se concentró de forma masiva en un solo mes: mayo de 2024.

Al desglosar las cifras mensuales de 2024, los datos arrojan una anomalía estadística: mientras que los meses habituales del año promedian entre 1,600 y 2,800 residencias, en mayo de 2024 se emitieron 122,560 documentos de residencia. Esto se puede observar como que en solo 31 días se procesó el equivalente a cuatro años de trabajo regular.

Sostiene que este volumen masivo coincidió con el mes electoral en el país, lo que plantea interrogantes sobre si se trató, por ejemplo, de una política de regularización acelerada de último minuto.

Un dato adicional es que de estas residencias, la gran mayoría (133,974) fueron de carácter temporal, lo que sugiere que se trató de un proceso de regularización inicial más que de otorgamientos de estatus definitivos.

También precisa que como en años anteriores, los ciudadanos haitianos encabezan la lista de beneficiarios. Durante el período 2018-2025 se otorgó un total de 128,489 residencias a ciudadanos de Haití.

Lo impactante es que el 62% de ese total histórico ocurrió únicamente en mayo de 2024, con 73,602 trámites finalizados en ese mes. Venezuela se consolida como la segunda nacionalidad, 44,240 residencias en el período analizado.