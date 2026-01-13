El "borrón" de Migración: altera base de datos pública tras revelarse anomalía en residencias

Tras la denuncia de Listín Diario sobre las irregularidades en la cantidad masiva de residencias que se gestaron durante el mes de mayo del 2024, la Dirección General de Migración (DGM) sustituyó este 13 de enero los archivos históricos de su apartado en el portal datos.gob.do sobre la cantidad de documentos otorgados en el período 2018-2025.

En la referida web se puede ver como la última actualización fue realizada en horas de la tarde de este martes, tras la publicación de este medio.

La modificación ocurre apenas horas después de que análisis realizados pusieran en evidencia una anomalía estadística sin precedentes: el registro de más de 122,000 residencias emitidas en un solo mes, mayo de 2024.

El rastro borrado

Hasta este lunes (12 de enero), los datos abiertos de la institución mostraban un pico en mayo de 2024, con 122,560 residencias (mayoritariamente temporales y otorgadas a nacionales haitianos). Este martes (13 de enero), tras la actualización de los archivos, esa cifra ha sido reducida a tan solo 2,890. Número que tambien es distinto a otro colocado dentro de un "informe" de esa institución remitido a este medio.

Este cambio no solo borra el rastro de la anomalía, sino que contradice incluso los reportes que la propia institución envió a este medio recientemente. En su intento por "normalizar" las estadísticas, la DGM ha pasado de un extremo al otro, dejando en el aire la pregunta: ¿Cuál de las tres versiones oficiales es la real?