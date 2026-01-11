Haitianos lideran cantidad de residentes regularizados en 2025

Entre enero y noviembre del pasado año 2025, estadísticas oficiales de la Dirección General de Migración (DGM) revelaron que la institución emitió un total de 32,174 residencias, de las cuales los ciudadanos haitianos lideraron entre las 125 nacionalidades que optaron un permiso legal en la República Dominicana.

A diferencia del año anterior (2024) marcado por picos estadísticos inusuales, el 2025 mostró una gestión migratoria que entregó en torno a las 2,900 residencias mensuales, con un enfoque predominante en permisos “temporal”.

Un análisis de los datos que ofrece la institución en su apartado de “datos abiertos” muestra que de las más de 32 mil residencias emitidas, el 80 por ciento (%) equivalen a la categoría de “residencias temporales”, totalizando 25,701 documentos.

En contraste, las residencias permanentes representaron el 18 % (5,745 trámites), mientras que apenas 728 personas (un 2 %) lograron alcanzar el estatus de residencia definitiva en este periodo.

Haití y Venezuela lideran

A pesar de los discursos sobre el endurecimiento de los controles migratorios, la realidad de los datos muestra que los ciudadanos de Haití siguen liderando los de mayor demanda en cuanto a documentación que otorga el estatus de legalidad. Con 9,184 residencias otorgadas en 2025, representan el 28.5% del total nacional.

En segundo lugar, aparece Venezuela, con 4,679 residencias. Tras el auge del Plan de Normalización de años anteriores, la migración venezolana se mantiene, desde el 2018, en el podio de las nacionalidades con más demanda de documentos que certifiquen un estatus regular migratorio en el país.

Plan de Normalización de VenezolanosFuente externa

Seguido a este, aparece China, con 2,750 residencias; Colombia, 1,948; Estados Unidos, 1913; Cuba, 1,716 y España, 1,571.

Según los datos de la DGM, que están disponibles en el período 2018-2025, el único año donde hubo una variación en el primer lugar fue en el 2018, cuando Venezuela, con 2,348, lideró, seguido de China con 2,084. Haití, en ese momento, solo reflejó 1,825 residencias.

Un dato no menor es que en el 2025, personas de 125 nacionalidades distintas buscaron residencias en el país, sin pertenecer algunas, según la base de datos de la DGM, a un país como tal.

Ejemplo de esto es el caso de personas con residencias que, al consultar en el apartado de nacionalidad, aparecen con “Unión Europea” y “De las Naciones Unidas”. Otras, en cambio, son de países muy lejanos como Sierra Leona, Islas Salomón, Madagascar, Myanmar o Timor del Este.

Residencias en RD

Para tener un estatus regular migratorio en el país se debe realizar un proceso que establece y regula la Ley General de Migración (285-04) y su Reglamento de Aplicación (631-11).

Para un extranjero obtener un carné de residencia implica navegar por tres categorías principales que explican el comportamiento de las estadísticas oficiales y que cada una tiene su particularidad, sus requisitos, tiempos y demás detalles.

La residencia temporal es el primer estatus que recibe la mayoría de los inmigrantes. Se otorga por un año y es renovable. Es la categoría más abultada en los datos (representando el 80% en 2025) porque incluye a trabajadores contratados, estudiantes, misioneros y personas que inician su vida en el país. Para obtenerla, según las informaciones que contiene el portal de la DGM, el extranjero debe haber ingresado previamente con una Visa de Residencia (RS) expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores en su país de origen.

Tras mantener el estatus de residente temporal por un periodo de cinco años (renovando el carné cada año), el extranjero puede optar por la residencia permanente. Este estatus otorga mayor estabilidad, pues el carné tiene una vigencia de dos años la primera vez y de cuatro años en las renovaciones sucesivas.

Dentro de esta categoría también aparecen las "vías rápidas" para este estatus a través de la Ley 171-07, destinada a inversionistas, pensionados o rentistas que demuestren ingresos externos considerables.

Ya la última de estas es la residencia definitiva, la cual solo pueden solicitarla aquellos que han sido residentes permanentes durante 10 años o más. Es un documento que reconoce un arraigo total en la sociedad dominicana y, aunque no equivale a la nacionalidad, otorga derechos de permanencia casi absolutos, debiendo renovarse el carné cada 10 años.