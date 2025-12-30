Director de Migración estima que unos 380 mil haitianos han sido deportados este año

A días de finalizar el 2025, el director General de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, dijo que tienen que estar ya sobre los 380 mil haitianos deportados y que fueron detenidos durante los operativos de interdicción migratoria en las diferentes provincias de la República Dominicana este año.

Lee Ballester dijo que la ofensiva migratoria se ha mantenido con la detención de miles de haitianos y que es un esfuerzo conjunto que se realiza con el apoyo del Ejército, Cesfront, Policía Nacional, Armada, Fuerza Aérea, con el Ministerio de Defensa a la cabeza.

El vicealmirante habló del tema durante un recorrido por la zona fronteriza. Estuvo acompañado por una comisión del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones para evaluar la infraestructura del puente fronterizo que une Dajabón con Juana Méndez.

“Estamos evaluando aquí condiciones de infraestructura, oportunidades de mejora y ampliación para mejorar el flujo vehicular y peatonal para incrementar los niveles de seguridad que estamos implementando en todo lo que es la zona”, dijo Ballester.

El director de la DGM dijo que también se evalúa mejorar los controles migratorios y la readecuación de los proyectos de biometría que se están ejecutando y que ahora vendrán con una infraestructura nueva a partir del año que viene para dar cumplimiento a las medidas que dispuso el presidente Luis Abinader, en lo que respecta al control biométrico para el acceso a los mercados binacionales.