El Observatorio de Políticas Migratorias se reúne con Gloria Reyes

El Observatorio de Políticas Migratorias (OPM), cumpliendo con las responsabilidades que les fueron asignadas mediante el decreto 215-25 del 20 de abril del 2025, sostuvo un encuentro de trabajo con la directora general de la Dirección de Desarrollo Social Supérate, Gloria Reyes, para recabar informaciones en torno a los niveles de avances y cumplimientos de las medidas de políticas migratorias establecidas por el presidente Luis Abinader en abril de este año.

Entre las 15 medidas de políticas migratorias, corresponde a la Dirección de Desarrollo Social Supérate dar seguimiento y cumplimiento a lo establecido en la número 14, para garantizar que los beneficiarios de dicho programa puedan incorporarse al trabajo en los sectores construcción y agrícola, sin perder los beneficios.

En este sentido, instruyó a la directora para que identificara los posibles candidatos que podrían aprovechar esta oportunidad. La medida busca la dominicanización de la mano de obra en sectores productivos, entre ellos de la construcción y la agricultura.

Durante la reunión, encabezada por el presidente de la Comisión Ejecutiva del OPM y director de Listín Diario, Miguel Franjul, la directora de Supérate, acompañada de su equipo técnico, ofreció detalles de las acciones que se ejecutan en torno a la disposición gubernamental, los desafíos que se enfrentan y los avances alcanzados hasta la fecha para el cumplimiento de la meta.

Además, Reyes designó a Santa Mateo, asesora de género, como enlace entre Supérate y el Observatorio con el fin de mantener un canal de comunicación abierto permanentemente entre ambos organismos. La reunión se realizó en la sede de Listín Diario.

Reyes, directora de Supérate, estuvo acompañada de Lily Luciano, directora de Comunicaciones; Mirian Batista, directora de Superación Económica; Belinda Mercedes, directora de Operaciones; Raymundo Rodríguez, director de planificación, y Santa Mateo, asesora de género.

Por el OPM, además de su presidente, participaron Alliet Ortega, Jacinto Pichardo y Feliciano Lacen, integrantes de la Comisión Ejecutiva, así como Federico Jovine, Igor Bucarelly, Doris Pantaleón y Miguel Franjul hijo; por Supérate: Gloria Reyes, Lily Luciano, Mirian Batista, Belinda Mercedes, Raymundo Rodríguez y Santa Mateo.