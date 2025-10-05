Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Migración

migración ilegal

Ejército detecta con drones 22 extranjeros indocumentados ocultados en bosques de Palo Verde, Montecristi

De los detenidos, 16 son hombres y seis son mujeres. 

Extranjeros indocumentados detenidos en Palo Verde, MontecristiFuente externa

Redacción Listín DiarioMontecristi, RD

Mediante una labor de inteligencia apoyada con drones, miembros del Ejército de República Dominicana (ERD) detuvieron a 22 extranjeros en condición migratoria irregular en una zona boscosa del distrito municipal de Palo Verde, provincia Montecristi.

El grupo fue trasladado bajo custodia militar hacia la sede de la 15ta. Compañía del ERD, donde serán realizados los procedimientos de Ley correspondientes.

Redacción Listín Diario

