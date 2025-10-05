Ejército detecta con drones 22 extranjeros indocumentados ocultados en bosques de Palo Verde, Montecristi

Mediante una labor de inteligencia apoyada con drones, miembros del Ejército de República Dominicana (ERD) detuvieron a 22 extranjeros en condición migratoria irregular en una zona boscosa del distrito municipal de Palo Verde, provincia Montecristi.

De los detenidos, 16 son hombres y seis son mujeres.

El grupo fue trasladado bajo custodia militar hacia la sede de la 15ta. Compañía del ERD, donde serán realizados los procedimientos de Ley correspondientes.