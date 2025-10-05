Diputado del PSOE dice RD debe ayudar a gestionar situación migratoria en Haití

El diputado de origen senegalés por el Partido Obrero Socialista Español (PSOE), Luc André Diouf Dioh, considera que la República Dominicana debe ayudar a gestionar la situación migratoria de Haití para que esa crisis no se traspase a territorio dominicano.

Sugiere la creación de una comisión tripartita en República Dominicana integrada por los empresarios, Gobierno y el sector patronal, con la mediación de la figura del Defensor del Pueblo, y un enlace desde Haití, para traer haitianos previamente depurados y con documentación, que realicen los trabajos que ya los dominicanos no quieren a hacer.

"Hay que gestionar la realidad de los haitianos para que esto no acarree en un problema para la República Dominicana. Tienen que echar una mano como país a Haití porque es un estado fallido", expresó el también secretario de Políticas de Migraciones y Refugiados del CEF-PSOE.

Dijo que la República Dominicana puede realizar un proceso de normalización de ciudadanos indocumentados haitianos tal como lo hizo José Luis Rodríguez Zapatero en España, con 600,000 migrantes.

Considera que si los haitianos no cuentan con documentación se les pueden tomar las huellas dactilares para proteger la seguridad nacional, porque si no se gestiona a tiempo la migración haitiana, basado en su experiencia, van a desestabilizar la República Dominicana y llegará un momento que entrarán las pandillas.

"En República Dominicana tienen empresarios, sindicatos y gobierno y puede existir una comisión tripartita; necesitan trabajadores y fuerza de trabajo que los dominicanos no quiere hacer", enfatizó.

"Hay que ser responsable, y usar la cabeza, y los dominicanos la tienen, porque están creciendo. Hay que buscar la forma de que los haitianos entren a República Dominicana de forma legal", indicó.

Diouf Dioh considera que la comunidad haitiana en República Dominicana es una realidad que va tomando fuerza y no descarta que lleguen a ocupar puestos de elección popular en República Dominicana.