Ejército detiene jeepeta con 14 indocumentados haitianos en Mao

El Ejército de República Dominicana (ERD) informó ayer que detuvo una jeepeta con catorce haitianos en condición migratoria irregular, durante un operativo realizado en el municipio Mao, provincia Valverde.

El hecho ocurrió en el sector Boca de Mao, donde el conductor del vehículo huyó al notar la presencia militar, dejando abandonado el vehículo.

En el interior de la jeepeta marca Honda CR-V, color negro, placa G606750, fueron los haitianos, siete hombres e igual cantidad de mujeres.

Un comunicado de prensa indica que los detenidos y el vehículo fueron trasladados a la sede de la Cuarta Brigada de Infantería del ERD, para los fines legales correspondientes.

Precisa que las laborares de patrullaje del Ejército dominicano se mantendrán para garantizar la seguridad ciudadana, fortalecer la vigilancia fronteriza y combatir los ilícitos en la región noroeste del país.