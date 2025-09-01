Migración deporta 35,276 haitianos indocumentados en agosto; 250,741 en primeros ocho meses de 2025

La Dirección General de Migración (DGM) informó este lunes sobre las deportaciones realizadas el pasado mes, las cuales alcanzaron una cantidad de 35,276 indocumentados, todos de nacionalidad haitiana, que fueron detenidos en el país.

Según la información suministrada por la DGM al LISTÍN DIARIO, un total de 250,741 extranjeros han sido devueltos a su país de origen hasta agosto de este año.

No obstante, la nota de prensa compartida por la Dirección de Comunicaciones de la institución gubernamental no desglosa la procedencia de los extranjeros con estado irregular.

"mes con más deportaciones"

Las estadísticas de la DGM muestran que las deportaciones de agosto, según aseguran, "constituyen la cantidad más alta procesada en un mes durante el transcurso de este año".

En enero fueron 31,221, en febrero 26,659, en marzo 28,534, en abril 32,540, en mayo 34,290, en junio 30,759 y en julio 31,462.

En el mes recién concluido, específicamente se deportaron 12,457 haitianos indocumentados desde el centro de Haina; 1,309 desde el de Santiago y 843 desde Benerito, provincia La Altagracia. También 10,314 por Dajabón, 6,184 por Elías Piña, 1,264 por Jimaní y 2,905 por Pedernales.

Procedimiento

Migración explicó que las repatriaciones son realizadas luego de "un trato individual en los centros de procesamiento" situados en diferentes demarcaciones territoriales, donde a cada persona se le toman los datos biométricos y huellas dactilares, "además de que se investiga el real estatus y la condición de cada uno".

Los nacionales haitianos son entregados directamente a las autoridades de su país.

Estas acciones marcan un crecimiento sostenido que "demuestra la eficacia de los operativos de interdicción ejecutados por la DGM, cumpliendo la disposición expresa del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional y las directrices del presidente Luis Abinader, para enfrentar la migración irregular y garantizar la integridad y soberanía dominicana ante la crisis socio-política que padece Haití".

"Este incremento obedece a una estrategia integral que combina esfuerzos de inteligencia, vigilancia y coordinación con otras instituciones de seguridad ciudadana, para, en base a la aplicación de técnicas avanzadas y análisis de información, identificar y ejecutar las interdicciones en puntos clave del territorio, especialmente en áreas urbanas de alta densidad migratoria", asevera el comunicado de Migración entregado a este medio.