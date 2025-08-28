Observatorio de Políticas Migratorias traza pautas para Gran Foro de Migración

El Comité Técnico del Observatorio de Políticas Migratorias (OPM) empezó a afinar los detalles para la celebración del Gran Foro sobre Migración que tiene previsto realizar antes de que finalice el presente año, con el propósito de que se convierta en un espacio de participación de los diferentes sectores de la vida nacional.

Con esos fines, se realizó la primera reunión de planificación y organización, encabezada por el presidente de la Comisión Ejecutiva del OPM y director de Listín Diario, Miguel Franjul, en la que participaron los integrantes del Comité Técnico, así como parte de los enlaces institucionales que tiene el organismo.

Durante la reunión, realizada en la sede de Listín Diario, se acordó que serán seleccionados cuatro grandes temas, que serán discutidos mediante la modalidad de paneles y se establecerán cuatro mesas de trabajo, integradas por equipos multidisciplinarios de expertos y conocedores, que discutirán los temas a profundidad y presentarán propuestas.

El foro migratorio será un espacio abierto a la participación de la sociedad civil y de los diferentes sectores vinculados al tema y al cumplimiento de las 15 medidas de políticas migratorias anunciadas por el gobierno dominicano en abril pasado.

Durante la reunión se afinaron también detalles para la próxima apertura del centro de datos del OPM que funcionará en la sede del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec).

El Observatorio de Políticas Migratorias fue creado mediante el Decreto núm. 215-25, emitido por el presidente Luis Abinader, como un espacio de intercambio ciudadano orientado a fortalecer la vigilancia organizada, la transparencia y la participación de la sociedad civil en el diseño, monitoreo y evaluación de las políticas migratorias del Estado dominicano.

Desde su instalación, el OPM ha estado realizando diferentes encuentros con diversos sectores de la vida nacional y visitas de campo para supervisar y contactar en el terreno el avance en la ejecución y la aplicación de dichas medidas.

Medidas para enfrentar migración

El Observatorio forma parte de las 15 medidas anunciadas por el presidente Abinader para enfrentar la inmigración irregular y garantizar la seguridad nacional.

Dentro de las 15 medidas figuran ampliar la capacidad de supervisión en la frontera, reforzar la vigilancia fronteriza con mayor cantidad de soldados, acelerar y ampliar la construcción del muro fronterizo e incorporar nuevos agentes migratorios, así como continuar con la instalación de oficinas de control migratorio en todas las provincias.

Además, eficientizar las repatriaciones, la creación de un Observatorio Ciudadano Sobre el Funcionamiento de la Política Migratoria; establecer un protocolo para controlar la afluencia a los hospitales públicos de personas en condición migratoria irregular e impulsar en la discusión salarial tripartita la dominicanización del empleo, entre otras.