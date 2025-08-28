Ejército detiene yipeta con 14 haitianos indocumentados durante operativo en Mao

Durante un operativo realizado en la zona de responsabilidad de la 4ta. Brigada de Infantería, miembros del Ejército de República Dominicana, detuvieron un vehículo con de 14 nacionales haitianos indocumentados en la provincia Valverde.

Se trata de una yipeta marca Toyota 4Runner, color gris, placa G058407, interceptada en el tramo carretero Santiago Rodríguez–Mao, la cual fue abandonada por su conductor al notar la presencia militar.

En su interior se encontraron nueve hombres y cinco mujeres de nacionalidad haitiana, todos en condición migratoria irregular.

De acuerdo con informaciones de inteligencia, este caso estaría vinculado a una red de tráfico de personas que opera en la zona bajo el nombre de “La Asociación”, cuyos presuntos cabecillas son conocidos como “Coco”, “Mamo” y “Gaby”, de Pueblo Nuevo, Mao.

Los mismos han sido señalados como reincidentes en el tráfico ilícito de migrantes.

Tanto los extranjeros como el vehículo incautado fueron trasladados a la sede de la 4ta. Brigada de Infantería del ERD, para el proceso legal correspondiente.